Бутилка вода за над 10 долара на Мондиал 2026, бирата гони 20 долара

Това ли е най-скъпото Световно?

Световното първенство по футбол 2026 стартира преди броени дни. Тази година не една, а цели три държави са домакини. Организаторите обаче се оказаха в центъра на недоволство. Причината не е свързана с футбола, а с цените на храните и напитките по стадионите, които мнозина фенове определят като „скандални“.

Цените на водата

Снимка: Getty Image

Цената и наличността на бутилирана вода зависят до голяма степен от това в коя приемаща държава се намирате:

Съединени щати: Тук ще намерите бутилирана вода на цена от 10,49 долара (приблизително 8.82 евро) , въпреки че в някои от градовете домакини температурите се очаква да достигнат до 38 градуса по Целзий, пише Unilad.

Тук ще намерите бутилирана вода на цена от , въпреки че в някои от градовете домакини температурите се очаква да достигнат до 38 градуса по Целзий, пише Unilad. Канада: Въпреки че първоначалните менюта предизвикаха шок от рекламата, цените са в канадски долари. Бутилка вода за 7 канадски долара в Торонто всъщност се равнява на около 5 щатски долара (4,20 евро) , пише

Въпреки че първоначалните менюта предизвикаха шок от рекламата, цените са в канадски долари. Бутилка вода за 7 канадски долара в Торонто всъщност се равнява на около , пише Мексико: Това е най-евтиният вариант. Например, на стадион „Ацтека“ в Мексико Сити бутилираната вода се продава за около 80 мексикански песос, което се равнява на около 4,55 щатски долара (3,82 евро), пише USA Today.

Допълнително напрежение възникна, след като първоначално FIFA обяви, че зрителите няма да могат да внасят бутилки за многократна употреба на стадионите. След остра реакция от страна на феновете организацията беше принудена да промени позицията си.

„Всеки зрител може да донесе една фабрично запечатана бутилка вода за еднократна употреба до 560 мл“, уточни главният оперативен директор на Мондиал 2026 Хеймо Ширги.

Бира за почти 20 долара

Снимка: Getty Image

Цената на водата обаче далеч не е единствената, която шокира привържениците. Чаша американска бира от 473 мл ще струва 17,99 долара, а крафт или вносна бира – 18,99 долара. Според много фенове, след добавянето на местни данъци, сумата може да доближи или дори да надхвърли 20 долара (16,81 евро) за една напитка.

И храната не изостава по високи цени в САЩ:

Чурос – 10,99 долара (9,24 евро)

Геврек – 13,49 долара (11,34 евро)

Захарен памук – 11,99 долара (10,08 евро)

Социалните мрежи бързо се изпълниха с гневни коментари.

„САЩ не заслужават да бъдат домакин на какъвто и да е турнир“, написа един потребител.

Посещението на Мондиала ще струва цяло състояние

Високите цени на храната са само част от разходите, които очакват футболните запалянковци. Според анализ на NBC двудневен хотелски престой в Лос Анджелис около мача на САЩ срещу Парагвай на 12 юни достига средно около 710 долара. За срещата срещу Австралия в Сиатъл феновете ще трябва да отделят приблизително 660 долара само за настаняване.

Ако сте с автомобил, паркирането също може да е голямо перо във вашия бюджет. Проверка в официалния сайт на SoFi Stadium показва, че в зависимост от разстоянието до стадиона, цената може да варира. Най-евтиното е 11 долара, но разбира се сте на огромно разстояние от стадиона, а най-скъпото е 661 долара.

И билетите съвсем не са евтини. За откриващия двубой на домакините срещу Парагвай цените започват от около 646 долара, а за мачовете срещу Австралия и Турция – от близо 640 долара.

След хотел, билет, вода за над 10 долара и бира за почти 20, посещението на Световното първенство през 2026 г. се очертава като преживяване, което ще натовари сериозно портфейла на феновете.