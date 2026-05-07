Как кризата с авиационното гориво се отразява на европейските полети?

Сред най-големите съкращения е Lufthansa, която е анулирала значителен брой места след премахването на 20 000 полета

Авиокомпаниите са анулирали общо 2 млн. места от своите разписания за полети през май само за последните две седмици, заради засилени опасения, че войната в Иран може да доведе до недостиг на самолетно гориво и спад на доставките до „критично ниски нива“. Общият брой налични места при всички авиопревозвачи е намалял от 132 619 704 до 130 674 864 в периода от средата до края на април, показват данни на аналитичната фирма Cirium, предава "Сега". За същото време полетите са съкратени с над 13 000 – от 859 167 до 846 162.

Най-силно засегнати са авиокомпаниите от Персийския залив като Qatar, Etihad и Emirates, заради затваряне на въздушното пространство в Близкия изток и прекъсвания в работата на летищата от началото на конфликта на 28 февруари, както и заради растящите цени на горивото. Сред най-големите съкращения е Lufthansa, която е анулирала значителен брой места след премахването на 20 000 полета, докато Air China е намалила почти 500 000 места, включително вътрешни услуги. Европейските Air France-KLM и SAS също съкращават разписанията си, а американската Spirit е спряла дейност заради високите цени на горивото. Шефът на Ryanair Майкъл О’Лиъри заявява, че големите европейски авиокомпании „отчаяно“ търсят кои полети да отменят.

Как кризата се отразява на европейските авиокомпании?

Кризата оказва сериозно влияние върху редица европейски авиопревозвачи. AEGEAN AIRLINES очаква „значително въздействие“ върху резултатите си за първото тримесечие. AIR FRANCE-KLM прогнозира увеличение на разходите за гориво с 2,4 млрд. долара и намалява очаквания капацитет до +2% до 4%, като KLM вече е отменила 160 полета през май. EASYJET предупреждава за по-голяма полугодишна загуба между 540 и 560 млн. паунда, включително допълнителни разходи за гориво.

IAG, собственикът на British Airways, заявява, че ще повиши цените на билетите, тъй като не е „имунизиран“ срещу нестабилността на горивните цени. LUFTHANSA въвежда нова нискотарифна тарифа и съкращава 20 000 полета на къси разстояния до октомври. SAS отменя общо 1000 полета през април, след като вече е намалила графика си през март.

TAP AIR PORTUGAL повишава цените на билетите, за да компенсира разходите за гориво, а TUI намалява прогнозите си за печалба и отчита допълнителни разходи от около 40 млн. евро. SunExpress въвежда временна горивна такса от 10 евро на пътник, а Turkish Airlines решава да не разпределя дивиденти за 2025 г. VIRGIN ATLANTIC добавя горивни такси към билетите, но продължава да изпитва затруднения с рентабилността, докато VOLOTEA въвежда модел, който обвързва цените с горивните разходи, с възможни допълнителни такси до 14 евро на пътник.