BGN → EUR
= 0.511292 EUR
Евро калкулатор
1 USD
1.1968 BGN
Петрол
67.2 $/барел
Bitcoin
$82,884.7
Последвайте ни
1 USD
1.1968 BGN
Петрол
67.2 $/барел
Bitcoin
$82,884.7
Свят ЕС: Новият газопровод в Република Сръбска ще задълбочи зависимостта от руски газ

ЕС: Новият газопровод в Република Сръбска ще задълбочи зависимостта от руски газ

Свят

bTV Бизнес екип

Москва нееднократно е използвала доставките на газ като геополитически инструмент за натиск

Европейската комисия предупреди, че планираният газопровод в ентитета Република Сръбска няма да допринесе за намаляване на зависимостта на Босна и Херцеговина от руския газ, а напротив – ще я засили, пише БГНЕС.

От Комисията подчертават, че като страна кандидат за членство Босна и Херцеговина се очаква да се съобразява с целите на ЕС, включително в областта на енергийната и външната политика. Брюксел изтъква, че войната на Русия срещу Украйна е показала колко опасна може да бъде енергийната зависимост и напомня, че Москва нееднократно е използвала доставките на газ като геополитически инструмент за натиск.

Снимка: iStock

През ноември миналата година правителството на Република Сръбска даде зелена светлина за изграждането на газопровод от Шепак до Нови Град, който трябва да свърже ентитета с газовата мрежа на Сърбия – основно използвана за внос на руски газ. В началото на януари държавната компания „Сараево-газ“ - Източно Сараево обяви търг за проектиране и строителство, към който интерес проявиха фирми от Сърбия и Турция.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM 

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Нашите автори

Николай Димов

Николай Димов

Защо Employer Branding-ът е по-скоро маркетинг, отколкото HR инструмент

Георги Караманев

Георги Караманев

Как „Българска наука“ привлече 29 милиона погледа?
Христо Ласков

Христо Ласков

Каква е цената на истината?
Калоян Кирилов

Калоян Кирилов

Защо малките бизнеси трудно намират кой да ги купи?
Вижте още автори
Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата