Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.
ЕС: Новият газопровод в Република Сръбска ще задълбочи зависимостта от руски газ
Москва нееднократно е използвала доставките на газ като геополитически инструмент за натиск
Европейската комисия предупреди, че планираният газопровод в ентитета Република Сръбска няма да допринесе за намаляване на зависимостта на Босна и Херцеговина от руския газ, а напротив – ще я засили, пише БГНЕС.
От Комисията подчертават, че като страна кандидат за членство Босна и Херцеговина се очаква да се съобразява с целите на ЕС, включително в областта на енергийната и външната политика. Брюксел изтъква, че войната на Русия срещу Украйна е показала колко опасна може да бъде енергийната зависимост и напомня, че Москва нееднократно е използвала доставките на газ като геополитически инструмент за натиск.
През ноември миналата година правителството на Република Сръбска даде зелена светлина за изграждането на газопровод от Шепак до Нови Град, който трябва да свърже ентитета с газовата мрежа на Сърбия – основно използвана за внос на руски газ. В началото на януари държавната компания „Сараево-газ“ - Източно Сараево обяви търг за проектиране и строителство, към който интерес проявиха фирми от Сърбия и Турция.
