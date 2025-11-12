BGN → EUR
= 0.511292 EUR
1 USD
1.6897 BGN
Петрол
64.94 $/барел
Bitcoin
$103,814.0
Последвайте ни
1 USD
1.6897 BGN
Петрол
64.94 $/барел
Bitcoin
$103,814.0
Блясък Компанията на Ким Кардашиян вече се оценява на 5 млрд. долара

Компанията на Ким Кардашиян вече се оценява на 5 млрд. долара

Блясък

bTV Бизнес екип

Компанията произвежда бельо, домашно облекло и оформящо бельо

Компанията Skims, съоснована от риалити звездата и предприемач Ким Кардашиян заедно с Ема и Дженс Грийд, обяви днес, че е набрала ново финансиране в размер на 225 милиона долара, с който компанията се оценява на 5 милиарда долара, предаде Reuters.

Съвместните предприятия на Кардашиян, които включват и нейната козметична марка SKKN, са привлекли млади купувачи и са се възползват от огромния брой последователи на риалити звездата в социалните медии.

През 2024 г. България отчита най-ниската средна годишна работна заплата в ЕС

Последното набиране на средства за марката за оформящо бельо беше организирано от инвестиционния гигант Goldman Sachs Alternatives с участието на партньорски фондове на BDT & MSD Partners.

Китай обвинява САЩ в кражба на биткойни за 13 млрд. долара

Компанията, която произвежда бельо, домашно облекло и оформящо бельо, планира да използва новия капитал, за да разшири присъствието си на пазара на дребно и да се разрасне в международен план.

Skims, основана през 2019 г., съобщи, че е напът да надхвърли 1 милиард долара нетни продажби през 2025 година.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM 

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Нашите автори

Николай Димов

Николай Димов

Защо Employer Branding-ът е по-скоро маркетинг, отколкото HR инструмент

Георги Караманев

Георги Караманев

Как „Българска наука“ привлече 29 милиона погледа?
Христо Ласков

Христо Ласков

Каква е цената на истината?
Калоян Кирилов

Калоян Кирилов

Защо малките бизнеси трудно намират кой да ги купи?
Вижте още автори
Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата