Компанията на Ким Кардашиян вече се оценява на 5 млрд. долара

Компанията произвежда бельо, домашно облекло и оформящо бельо

Компанията Skims, съоснована от риалити звездата и предприемач Ким Кардашиян заедно с Ема и Дженс Грийд, обяви днес, че е набрала ново финансиране в размер на 225 милиона долара, с който компанията се оценява на 5 милиарда долара, предаде Reuters.

Съвместните предприятия на Кардашиян, които включват и нейната козметична марка SKKN, са привлекли млади купувачи и са се възползват от огромния брой последователи на риалити звездата в социалните медии.

Последното набиране на средства за марката за оформящо бельо беше организирано от инвестиционния гигант Goldman Sachs Alternatives с участието на партньорски фондове на BDT & MSD Partners.

Компанията, която произвежда бельо, домашно облекло и оформящо бельо, планира да използва новия капитал, за да разшири присъствието си на пазара на дребно и да се разрасне в международен план.

Skims, основана през 2019 г., съобщи, че е напът да надхвърли 1 милиард долара нетни продажби през 2025 година.

