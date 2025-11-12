Белият дом обмисля да въведе 50-годишен ипотечен план

Идеята предизвика остри критики от експерти

Белият дом обмисля въвеждането на 50-годишни ипотечни кредити, с цел да направи жилищата по-достъпни за американците, пише Euronews. Идеята обаче предизвика остра критика от икономисти и политици, които предупреждават, че подобна мярка може да донесе повече вреди, отколкото ползи.

Предложението, разглеждано от Федералната агенция за жилищно финансиране (FHFA), предвижда ипотеките да се изплащат в продължение на половин век. Директорът на агенцията Бил Пулте нарече това „истински преломен момент“ за купувачите на жилища.

Eксперти обаче смятат, че по-дългият срок няма да реши основните проблеми – липсата на ново строителство и високите лихви, които държат цените непосилно високи.

По-ниски вноски, но по-скъп заем

При 50-годишна ипотека месечната вноска би била малко по-ниска. При средна цена на жилище от 415 000 долара в САЩ и лихва от 6,17% плащането за 30-годишен заем е около 2 288 долара, а за 50-годишен — 2 022 долара.

Разликата обаче идва с висока цена: кредитополучателят би платил приблизително 389 000 долара (335 707 евро) повече лихви през целия срок на 50-годишната ипотека в сравнение с 30-годишната. Освен това ще са нужни около 30 години, за да натрупа 100 000 долара собствен капитал – три пъти по-бавно, отколкото при стандартната 30-годишна ипотека.

Идеята не решава реалния проблем – липсата на жилища

Според анализатори, новият ипотечен модел няма да подобри достъпността, защото не засяга основния проблем – недостига на жилища.

Щати като Калифорния и Ню Йорк вече приеха мерки за облекчаване на строителните регулации, но ефектът е ограничен.

Високите цени на строителните материали, митата върху вноса и недостигът на работна ръка – особено след депортации на нелегални строители – допълнително забавят пазара.

„Големите решения, които трябваше да увеличат предлагането, в момента вървят в обратна посока“, коментира Майк Концал от Economic Security Project.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN