Къде в Европа пенсиите покриват най-добре разходите за живот?

Къде в Европа пенсиите покриват най-добре разходите за живот?

bTV Бизнес екип

В България пенсиите покриват 78% от разходите за живот

Държавните пенсии като дял от разходите за живот се различават значително в отделните части на Европа. В Северна и Западна Европа те успяват да покрият или дори да надвишат основните разходи, докато в Източна Европа и на Балканите в много случаи не достигат. Според проучване на компанията за заплати и човешки ресурси Moorepay, в 20 от 39 европейски държави пенсиите не покриват разходите за живот. Важно е да се отбележи, че в тези разходи не е включен наемът, а ако беше, броят на страните с недостатъчни пенсии вероятно щеше да бъде значително по-висок.

Към края на 2025 г. делът на разходите за живот, покриван от държавните пенсии, варира силно – от едва 22% в Грузия до 225% в Люксембург. Данните обхващат 39 държави, включително членки на ЕС, страни кандидатки, държави от ЕАСТ и Обединеното кралство, и се отнасят за един човек към края на октомври 2025 г. Средните пенсии са събрани от Moorepay, докато разходите за живот са базирани на данни от Numbeo, като реалната ситуация може да се различава според конкретния град.

В някои държави пенсиите значително надвишават разходите. Например в Люксембург средната годишна пенсия е 28 790 евро при разходи от 12 791 евро, което оставя излишък от 15 989 евро. Подобна картина се наблюдава и в Италия и Финландия, където пенсиите са над два пъти по-високи от разходите, както и в Испания и Дания, които се доближават до тези нива. В други страни като Исландия, Норвегия, Германия, Белгия, Австрия, Франция, Нидерландия и Швеция съотношението също остава високо – между 150% и 180%.

Кога ще бъдат изплатени великденските добавки към пенсиите?

Има и група държави, в които пенсиите покриват разходите, но с ограничен излишък – между 100% и 150%. Сред тях са Швейцария, Ирландия, Обединеното кралство, Полша, Чехия и Гърция. В същото време в 20 държави пенсиите не достигат необходимото ниво. В някои от тях те все пак покриват около 80% от разходите, като например в Словения, Словакия, Естония, Португалия, Черна гора, Литва, Хърватия и България, но в други ситуацията е значително по-тежка.

В най-засегнатите държави като Албания, Украйна, Молдова и Грузия пенсиите покриват под половината от разходите за живот. Подобно ниски стойности се наблюдават и в Босна и Херцеговина, Кипър, Северна Македония, Турция и Латвия. Според Ноел Уайтсайд от Оксфордския университет, разликите се дължат отчасти на икономическите неравенства, като в по-бедните страни често се разчита на подкрепа от семейството.

