Къде в Европа най-силно подкрепят облагането на богатите?

Неравенството нараства, а най-заможните често са критикувани

Неравенството нараства, а най-заможните често са критикувани, че допринасят по-малко към публичните финанси в сравнение с обикновените данъкоплатци. Ново изследване, поръчано от неправителствените организации Oxfam и Greenpeace, цитирано от Euronews, показва, че подкрепата за по-високи данъци върху свръхбогатството е значителна – особено в Европа.

Къде в Европа подкрепата е най-висока?

Снимка: iStock

Италия регистрира най-силна подкрепа по всички разглеждани услуги. 94 % от италианците одобряват повишаването на данъците за свръхбогатите, за да се подобри здравеопазването. Същата мярка среща одобрението на 91 % от гражданите на Испания, 90 % във Франция, 89 % в Обединеното кралство и 85 % в Германия.

Мярката за спиране на укриването на данъци чрез офшорни зони е почти толкова популярна. Тя получава подкрепата на 94 % от анкетираните в Италия, 91 % във Великобритания, 90 % в Испания и Франция и 86 % в Германия.

По-слаба подкрепа за зелени инвестиции?

Най-малко популярна е идеята допълнителните приходи да отидат за възобновяема енергия и по-добра изолация на жилища. В Германия 18 % се противопоставят на финансирането на зелена енергия чрез данък върху свръхбогатите, докато 75 % я подкрепят. Във Франция 16 % са против, а 79 % – „за“. Сходни дялове на опозиция се наблюдават в Обединеното кралство (16 %), Испания (15 %) и Италия (10 %).

Подобряването на жилищната изолация се посреща с неодобрение от 28 % в Германия, 22 % в Италия и Обединеното кралство и 20 % във Франция и Испания.

Какво показват други европейски данни?

Снимка: Istock.com

Според последното издание на „Евробарометър“ 80 % от гражданите на ЕС биха подкрепили минимален корпоративен данък за големите мултинационални компании. Въвеждането на специален данък за най-богатите лица получава подкрепа от 65 % от европейците, като най-високи стойности се отчитат в Унгария (78 %), България и Хърватия (по 71 %).

Кои държави вече облагат нетното богатство?

Международният изследователски център Tax Foundation посочва, че само малка част от европейските държави прилагат данъци върху богатството. Нетен данък върху цялостното имущество съществува в Норвегия, Испания и Швейцария, докато Франция, Италия, Белгия и Нидерландия облагат отделни видове активи.

Oxfam отчита нарастваща подкрепа за предложение в рамките на Г-20, според което физически лица с над 1 млрд. долара (860 млн. евро) трябва да плащат годишен минимален данък, равен на 2 % от тяхното богатство. През юли Испания и Бразилия учредиха глобална коалиция за облагане на свръхбогатите и призоваха други държави да се присъединят.

Как е проведено проучването?

Снимка: Getty Images/iStock

Изследването е осъществено през май 2025 г. в 13 държави, сред които Великобритания, САЩ, Франция, Германия, Италия и Испания. В него участват хора с различни политически възгледи, доходи и възрастови групи. Целта е да се измери обществената нагласа към облагането на най-богатите с цел финансиране на обществени услуги като здравеопазване, образование и възобновяема енергия.

