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Bitcoin
$64,616.0
БГ Бизнес Курсът на еврото и долара за 16 юли 2026 г.

Курсът на еврото и долара за 16 юли 2026 г.

БГ Бизнес

bTV Бизнес екип

Курсът на еврото спрямо щатския долар е без съществена промяна в днешната междубанкова търговия във Франкфурт, съобщават германски сайтове за финансова информация, предава БТА. 

Единната валута се котира за 1,1468 долара или с минимално поскъпване от 0,05 на сто спрямо края на вчерашната търговия. Европейската централна банка (ЕЦБ) определи вчера референтен курс на еврото от 1,1406 долара.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

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