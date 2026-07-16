Курсът на еврото и долара за 16 юли 2026 г.

Курсът на еврото спрямо щатския долар е без съществена промяна в днешната междубанкова търговия във Франкфурт, съобщават германски сайтове за финансова информация, предава БТА.

Единната валута се котира за 1,1468 долара или с минимално поскъпване от 0,05 на сто спрямо края на вчерашната търговия. Европейската централна банка (ЕЦБ) определи вчера референтен курс на еврото от 1,1406 долара.