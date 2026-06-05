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Bitcoin
$63,455.0
Свят Южна Корея призовава технологичните компании да споделят AI печалбите

Южна Корея призовава технологичните компании да споделят AI печалбите

Свят

bTV Бизнес екип

Министърът на труда на Южна Корея Ким Йонг-хун призова големите технологични компании да споделят част от свръхпечалбите, генерирани от бума на изкуствения интелект, със своите доставчици, подизпълнители и служители, за да се намали нарастващото социално неравенство, пише БГНЕС.

В интервю той заяви, че компании като Samsung Electronics, които надхвърлят финансовите си цели, трябва да обмислят разпределяне на допълнителните печалби след данъци към работниците и веригата на доставки, като подчертава приноса на всички участници в производството.

Снимка: Reuters

Идеята е част от по-широк дебат в страната за това как да се разпределят огромните печалби от AI бума. Според министъра това трябва да стане чрез обществен диалог между държавата, бизнеса, синдикатите и доставчиците.

Той предупреждава, че нарастващите печалби в големите корпорации могат да задълбочат разликата между гиганти като Samsung и малките доставчици, както и между високо и нископлатените работници.

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Снимка: Reuters

Министърът, бивш синдикален активист, подчертава, че не става дума за „държавна намеса“, а за по-справедливо реинвестиране и по-силна конкурентоспособност на икономиката.

Предложението вече предизвиква политически спор в страната, като опозицията го критикува като прекомерна намеса в свободния пазар, докато правителството го определя като тема за необходим обществен дебат. 

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

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