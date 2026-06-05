Южна Корея призовава технологичните компании да споделят AI печалбите

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Министърът на труда на Южна Корея Ким Йонг-хун призова големите технологични компании да споделят част от свръхпечалбите, генерирани от бума на изкуствения интелект, със своите доставчици, подизпълнители и служители, за да се намали нарастващото социално неравенство, пише БГНЕС.
В интервю той заяви, че компании като Samsung Electronics, които надхвърлят финансовите си цели, трябва да обмислят разпределяне на допълнителните печалби след данъци към работниците и веригата на доставки, като подчертава приноса на всички участници в производството.
Идеята е част от по-широк дебат в страната за това как да се разпределят огромните печалби от AI бума. Според министъра това трябва да стане чрез обществен диалог между държавата, бизнеса, синдикатите и доставчиците.
Той предупреждава, че нарастващите печалби в големите корпорации могат да задълбочат разликата между гиганти като Samsung и малките доставчици, както и между високо и нископлатените работници.
Министърът, бивш синдикален активист, подчертава, че не става дума за „държавна намеса“, а за по-справедливо реинвестиране и по-силна конкурентоспособност на икономиката.
Предложението вече предизвиква политически спор в страната, като опозицията го критикува като прекомерна намеса в свободния пазар, докато правителството го определя като тема за необходим обществен дебат.
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