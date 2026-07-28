Дума на деня: Продуктов жизнен цикъл

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Какво е "продуктов жизнен цикъл"?
Продуктовият жизнен цикъл описва етапите, през които преминава един продукт - от създаването и пускането му на пазара до евентуалното му изтегляне. Той помага на компаниите да планират своите маркетингови, производствени и ценови стратегии според развитието на продукта и променящото се потребителско търсене.
Обикновено продуктовият жизнен цикъл включва четири основни етапа: въвеждане, растеж, зрелост и спад. Във фазата на въвеждане продажбите са ниски и са необходими значителни инвестиции за популяризиране. По време на растежа търсенето се увеличава, а продуктът започва да носи по-високи приходи. На етапа на зрелост продажбите се стабилизират, конкуренцията се засилва, а при спада интересът към продукта постепенно намалява.
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