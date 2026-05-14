Юанът достигна тригодишен връх

Юанът достигна тригодишен връх

bTV Бизнес екип

Това се случи при срещата между Тръмп и Си

Китайският юан поскъпна до най-високото си ниво спрямо долара от март 2023 г., докато водещите борсови индекси в Китай отчетоха спадове в началото на търговията и в началото на срещата между американския президент Доналд Тръмп и китайския лидер Си Цзинпин в Пекин. На вътрешния пазар китайската валута достигна ниво от 6,7887 юана за долар, а офшорният юан се търгуваше при равнище от 6,7871 за долар.

Народната банка на Китай определи курс от 6,8401 юана за долар, което е най-силният официален курс от март 2023 г.

Въпреки това официалният фиксинг остана значително по-слаб от пазарните очаквания, което според анализатори показва стремежа на китайските власти да ограничат прекомерното поскъпване на валутата и да поддържат стабилност на пазара, пише БТА.

„Пекин заема изчаквателна позиция предвид по-добрия от очаквания икономически растеж през първото тримесечие“, заяви главният икономист за Китай в „Макуори“ (Macquarie) Лари Ху.

По думите му основната цел на китайската страна при срещата на върха е да демонстрира стабилност и предвидимост както пред международната, така и пред вътрешната аудитория. На фондовите пазари индексът Shanghai Composite се понижи с 0,5 процента, а индексът на сините чипове CSI300 загуби 0,6 процента.

Инвеститорите очакват лидерите на САЩ и Китай да поставят акцент върху поддържането на търговското примирие и върху теми, свързани с изкуствения интелект и ограниченията върху износа на чипове.

Акциите на компании, свързани със сектора на изкуствения интелект, се представиха по-добре от пазара. Индексът CSI Artificial Intelligence нарасна с около 0,8 процента, а индексът на компаниите в сектора на облачните услуги CSI Cloud Computing 50 се повиши с 1,5 процента.

Според Ройтерс САЩ и Китай могат да се договорят за създаването на механизъм за регулиран търговски обмен на нечувствителни стоки, като всяка страна потенциално ще определи продукти на стойност около 30 милиарда долара, за които митата могат да бъдат намалени, без да се засягат въпроси, свързани с националната сигурност.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

