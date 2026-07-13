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БГ Бизнес Дума на деня: Дългово финансиране

Дума на деня: Дългово финансиране

БГ Бизнес

bTV Бизнес екип

Какво е "дългово финансиране"?

Дълговото финансиране представлява начин за набиране на финансови средства, при който предприятието или физическото лице получава капитал под формата на заем, който следва да бъде върнат в определен срок заедно с договорена лихва. Основните източници на дългово финансиране са банковите кредити, облигационните заеми, лизингът и различни кредитни линии. 

Едно от основните предимства на дълговото финансиране е, че собствениците запазват пълния контрол върху предприятието, тъй като не предоставят дялове или акции на външни инвеститори. Освен това разходите за лихви често могат да бъдат признати за данъчни цели, което намалява общата данъчна тежест. Въпреки това, този вид финансиране е свързан с риск, тъй като заемополучателят е задължен да изплаща редовно главницата и лихвите, независимо от финансовите резултати на бизнеса.

Изборът на дългово финансиране зависи от финансовото състояние на предприятието, целите на инвестицията и способността за обслужване на задълженията. Преди да бъде взето решение за заем, е необходимо да се направи анализ на очакваните приходи, разходите по кредита и възможните рискове. 

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

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