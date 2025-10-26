Известните плажове, които може скоро да изчезнат

Експертите прогнозират значителни загуби на плажна ивица поради климатичните промени

Светът е свидетел на ускорено покачване на морското равнище, което вече започва да засяга някои от най-емблематичните плажни зони в Европа.

Според последния доклад на Европейската агенция за околна среда (EEA), този процес се ускорява значително и ако не бъдат предприети решителни мерки, последствията могат да бъдат катастрофални за крайбрежните региони.

На първо място по уязвимост се намира известният черногорски плаж Свети Стефан. Между 2006 и 2018 г. морското равнище е нараствало средно с 3,7 мм годишно — повече от два пъти по-бързо отколкото през 20-ти век, пише Biznis Kurir. Ако емисиите на парникови газове останат високи, до 2100 г. нивото на морето може да се повиши с между 0,63 и 1,02 метра. Докладът разглежда и най-лошия сценарий – бързото разтопяване на полярните ледени покривки, което би довело до повишаване на морското равнище с до пет метра до 2150 г.

Сред най-застрашените плажове са и Porto Junco в Сардиния, където се очаква загуба на около 107 метра от брега, както и португалският плаж Benagil, където прогнозите показват смаляване на плажната ивица с около 70 метра. В Норвегия плажовете на остров Veroj могат да загубят около 58 метра, а Kinn Bay в Ирландия – около 40 метра. Исландският плаж Reynisfjara, известен с черния си вулканичен пясък, е застрашен от очаквана загуба от 35 метра.

Френският плаж Marinier край Ница може да намалее с почти 35 метра до 2100 г., а хърватският плаж Pasjača, близо до Дубровник, е застрашен да изчезне почти напълно. В Обединеното кралство плажовете в Корнуол са застрашени от загуба от около 30 метра, а крайбрежието между Ница и Кан може да изгуби до 28 метра от плажната ивица.

Експертите подчертават, че покачването на морското равнище е неизбежно и не може да бъде напълно спряно, тъй като е частично причинено от топенето на полярните ледници и разширяването на океаните поради глобалното затопляне.

„Предупрежденията за изчезването на плажовете не са цел да плашат, а реален поглед върху това, което ни очаква, ако не предприемем решителни мерки“, подчертават учените.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN