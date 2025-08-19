Известна верига за кафе въвежда фиксирано 2% увеличение на заплатите

Кого обхваща и кого изключва решението?

Starbucks ще приложи плоско увеличение от 2% за всички свои служители на постоянна заплата в Северна Америка през настоящата година. Така за първи път компанията няма да разчита на преценката на отделните мениджъри при определяне на размера на индивидуалното годишно повишение, потвърдиха от веригата пред Business Insider.

Кого обхваща и кого изключва решението?

Повишението ще обхване както управителите на магазини, така и корпоративните служители. Почасово наетите баристи и останалият персонал на редовна смяна няма да се възползват от мярката, уточнява информацията, първоначално разпространена от Bloomberg.

Защо точно сега?

През последната година Starbucks работи по план за възстановяване под ръководството на главния изпълнителен директор Брайън Никъл. Преди да оглави веригата, Никъл помогна за подобряване на финансовите резултати на мексиканската ресторантска верига Chipotle след серия от инциденти с хранително отравяне и пандемията.

Инициативата за 2% повишение е част от по-широката стратегия "Back to Starbucks", която има за цел да върне компанията към устойчив растеж. В рамките на програмата бяха освободени част от корпоративните служители, инвестираха се допълнителни работни часове за баристите и беше ревизирана политиката за достъп до тоалетни.

„Опитваме се да управляваме останалите си разходи“, заявява говорител на компанията пред Bloomberg, коментирайки тазгодишното фиксирано увеличение.

Ще има ли още мерки за оптимизиране на разходите?

През пролетта ръководството на Starbucks съобщи, че ще приложи т.нар. zero-based budgeting – метод, при който мениджърите трябва да обосновават всички разходи, вместо да използват бюджета от предходната година като отправна точка.

Равномерното 2% увеличение се вписва в стремежа на веригата да балансира инвестициите в персонала с по-строг контрол върху оперативните разходи. Дали тази стратегия ще ускори възстановяването на Starbucks, предстои да се види.

