Венецуела премахва разрешителни на 6 авиокомпании след отменени полети

Страната запазва суверенното си право да решава кои авиокомпании могат да летят над територията ѝ

Правителството на Венецуела отмени оперативните разрешителни на шест международни авиокомпании – Iberia, TAP, Avianca, Latam Colombia, Turkish Airlines и Gol – след изтичането на 48-часов ултиматум за възобновяване на полетите им. Решението беше взето, след като компаниите временно преустановиха маршрутите си заради предупреждение на САЩ относно безопасността на въздушното пространство над страната и южната част на Карибите, предава Еuronews.

Снимка: Getty Images / iStock

Мярката влезе в сила в сряда, като засегнатите авиокомпании бяха задължени да възобновят полетите си до Каракас или да се лишат от разрешителните за опериране на венецуелска територия. Американската Федерална авиационна администрация (FAA) издаде предупреждение миналия петък, посочвайки високите рискове за търговските полети в региона.

Венецуелският министър на вътрешните работи Диосдадо Кабело заяви, че страната запазва суверенното си право да решава кои авиокомпании могат да летят над територията ѝ. „Ако не възобновите полетите в рамките на 48 часа, няма да ги възобновявате повече. Вие запазете самолетите си, а ние ще запазим достойнството си“, подчерта той.

Снимка: Getty Images / iStock

Междувременно редовните полети на Copa, Wingo, Boliviana de Aviación, Satena, както и на местните компании Avior и Conviasa продължават без прекъсване. Ситуацията се развива на фона на засилено военно присъствие на САЩ в Карибския басейн като част от операция „Южно копие“, насочена към борба с трафика на наркотици. Американските военновъздушни сили проведоха демонстрации с бомбардировачи B-52H в карибските води.

Две летища в Доминиканската република – военновъздушната база Сан Исидро и международното летище Лас Америкас – ще бъдат временно използвани за подкрепа на операциите срещу наркотрафика. Изпълнителният вицепрезидент на Венецуела, Делси Родригес, призова за спокойствие, подчертавайки, че решението не е свързано с военни действия.

Главният прокурор Тарек Уилям Сааб допълни, че преките разговори между президента Николас Мадуро и Доналд Тръмп, чиито контакти са насочени към „спасяване на животи“, са добре дошли и могат да помогнат за намаляване на напрежението.

