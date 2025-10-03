Изпълнителният директор на LinkedIn казва, че дипломите имат по-малко значение от тези 4 качества

71% от ръководителите на компании биха предпочели кандидат с по-малък опит

Лъскавата диплома от престижен университет вече може да не носи същото предимство на пазара на труда, както преди. Райън Рослански, главен изпълнителен директор на LinkedIn и изпълнителен вицепрезидент на Microsoft Office and Copilot, заяви, че уменията за работа с изкуствен интелект, заедно с още три ключови качества, ще имат значително по-голяма стойност занапред, тъй като все повече компании интегрират AI в ежедневната си дейност, Business Insider.

„По мое мнение, най-интересната промяна е в начина на мислене. Вярвам, че в бъдеще трудовият пазар няма да се доминира от хората с най-престижните дипломи или завършилите елитни университети, а от онези, които са гъвкави, мислят в перспектива, готови са да учат и да използват новите технологии“, отбеляза Рослански. Това създава равни възможности по начин, който досега не сме виждали.

Компетентността в областта на изкуствения интелект вече се превръща в новото умение, което специалистите по подбор търсят в автобиографиите. Данни от проучване на Microsoft от 2024 г. сочат, че 71% от ръководителите на компании биха предпочели кандидат с по-малък опит, но с умения в AI, пред по-опитен, който не притежава такива способности.

Според представени във вторник данни на LinkedIn по време на събитието „AI in Work Day“, обявите за работа, в които се изисква познание в сферата на AI, са нараснали с приблизително 70% спрямо предходната година. В същото време, главният икономист на платформата Карин Кимбро подчерта, че „адаптивността се превръща в новата валута“ на пазара на труда.

Въпреки все по-сериозното навлизане на AI в работната среда, Рослански подчерта, че не вярва изкуственият интелект напълно да измести хората. Вместо това, според него, онези, които възприемат и използват AI, ще заменят онези, които не го правят. Това означава, че само умението да се води диалог с чатбот няма да бъде достатъчно.

Рослански подчерта още, че човешките качества остават изключително важни. „Убеден съм, че човешкият елемент ще бъде скритото оръжие на много хора“, каза той. „Емпатия, умения за общуване, приспособимост, способността да проведеш разговор лице в лице — не подценявайте тези умения. Те ще са ключови за успеха във всичко, с което се захванете в бъдеще.“

