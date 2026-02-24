Изпълнителен директор споделя как TikTok Live му помагат да реши кои продукти да продава

Компанията отчита 38% ръст на нетните продажби до 489,5 млн. долара

Главният изпълнителен директор на ELF Beauty споделя, че се включва в TikTok Live, за да чуе директно как нетърпеливи клиенти настояват за нови продукти. Той използва живите излъчвания като начин да разбере какво очаква аудиторията от бранда.

Снимка: iStock

В епизод на подкаста Rapid Response, излъчен в понеделник, водещият Боб Сейфиън попита изпълнителния директор Таранг Амин как преценява кои нови продукти имат потенциал за дългосрочен успех. Амин обясни, че в миналото компанията е пускала множество артикули с надеждата те да се продават добре, но днес подходът е различен – той търси пряка обратна връзка от клиентите.

Любимият му канал за това е TikTok Live. По думите му маркетинг директорката му често го изненадва, като го включва в живи излъчвания и го изправя директно пред публиката. „Тя казва: ‘Ето го големия шеф. Кажете му какво искате’, а нашата общност изобщо не е срамежлива“, разказва Амин.

По време на едно такова включване миналата година зрителите настояли за по-достъпна алтернатива на бронзиращ продукт на друга марка, който струва 38 долара – и я поискали незабавно. В чата се появявали съобщения от типа: „Не, шефе, искаме го сега.“ Амин признава, че приключил разговора леко притеснен и веднага се свързал с ръководителката на научноизследователската дейност, за да провери дали в плановете има бронзиращ серум. Отговорът бил, че пускането му е предвидено след 18 месеца. „Не мога да оставя общността да ми се кара за нещо, което иска“, казал си той, а продуктът бил представен шест месеца по-късно.

ELF Beauty, която притежава и чистата марка Rhode на Хейли Бийбър, е популярна с достъпни предложения като коректори за 5 долара и фиксиращи спрейове за 11 долара. В последното си тримесечие компанията отчита 38% ръст на нетните продажби до 489,5 млн. долара, а акциите ѝ са поскъпнали с около 20% за година.

INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN