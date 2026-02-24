BGN → EUR
= 0.511292 EUR
Евро калкулатор
1 USD
1.1784 BGN
Петрол
71.13 $/барел
Bitcoin
$63,149.4
Последвайте ни
1 USD
1.1784 BGN
Петрол
71.13 $/барел
Bitcoin
$63,149.4
Свят Изпълнителен директор споделя как TikTok Live му помагат да реши кои продукти да продава

Изпълнителен директор споделя как TikTok Live му помагат да реши кои продукти да продава

bTV Бизнес екип

Компанията отчита 38% ръст на нетните продажби до 489,5 млн. долара

Главният изпълнителен директор на ELF Beauty споделя, че се включва в TikTok Live, за да чуе директно как нетърпеливи клиенти настояват за нови продукти. Той използва живите излъчвания като начин да разбере какво очаква аудиторията от бранда.

Снимка: iStock

В епизод на подкаста Rapid Response, излъчен в понеделник, водещият Боб Сейфиън попита изпълнителния директор Таранг Амин как преценява кои нови продукти имат потенциал за дългосрочен успех. Амин обясни, че в миналото компанията е пускала множество артикули с надеждата те да се продават добре, но днес подходът е различен – той търси пряка обратна връзка от клиентите.

Любимият му канал за това е TikTok Live. По думите му маркетинг директорката му често го изненадва, като го включва в живи излъчвания и го изправя директно пред публиката. „Тя казва: ‘Ето го големия шеф. Кажете му какво искате’, а нашата общност изобщо не е срамежлива“, разказва Амин.

Estee Lauder: От имигрантско момиче до империя за красота

По време на едно такова включване миналата година зрителите настояли за по-достъпна алтернатива на бронзиращ продукт на друга марка, който струва 38 долара – и я поискали незабавно. В чата се появявали съобщения от типа: „Не, шефе, искаме го сега.“ Амин признава, че приключил разговора леко притеснен и веднага се свързал с ръководителката на научноизследователската дейност, за да провери дали в плановете има бронзиращ серум. Отговорът бил, че пускането му е предвидено след 18 месеца. „Не мога да оставя общността да ми се кара за нещо, което иска“, казал си той, а продуктът бил представен шест месеца по-късно.

ELF Beauty, която притежава и чистата марка Rhode на Хейли Бийбър, е популярна с достъпни предложения като коректори за 5 долара и фиксиращи спрейове за 11 долара. В последното си тримесечие компанията отчита 38% ръст на нетните продажби до 489,5 млн. долара, а акциите ѝ са поскъпнали с около 20% за година.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM 

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Нашите автори

Николай Димов

Николай Димов

Защо Employer Branding-ът е по-скоро маркетинг, отколкото HR инструмент

Георги Караманев

Георги Караманев

Как „Българска наука“ привлече 29 милиона погледа?
Христо Ласков

Христо Ласков

Каква е цената на истината?
Калоян Кирилов

Калоян Кирилов

Защо малките бизнеси трудно намират кой да ги купи?
Вижте още автори
Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата