Рекордна заплата: Главният изпълнителен директор на Siemens печели 12,3 млн. евро годишно

С това възнаграждение Буш влиза в групата на най-високо платените мениджъри в DAX

Главният изпълнителен директор на Siemens, Роланд Буш, е получил почти една трета по-високо възнаграждение през изминалата финансова година 2024/25 (до 30 септември). Както показва публикуваният в сряда доклад за възнагражденията, общото му заплащане се е увеличило от 9,4 на 12,3 млн. евро. Причината е изплащането на акции по програмата за дългосрочно стимулиране, които са се повишили с три милиона до 6,9 млн. евро, предава FAZ.

Снимка: bg.wikipedia.org

С това възнаграждение Буш влиза в групата на най-високо платените мениджъри в DAX. През предходната година той беше едва на седмо място, въпреки че Siemens е втората най-високо оценена компания в индекса след софтуерния концерн SAP. Пазарната капитализация в момента възлиза на 183 млрд. евро, докато SAP е оценена на 255 млрд. евро. Цената на акциите на Siemens се покачи значително до рекорден максимум от 250 евро до средата на ноември.

След представянето на новата стратегия „One Tech Company“ и резултатите за 2024/25 с рекордна печалба от 10,4 млрд. евро, последва корекция до под 220 евро. Котировките обаче се стабилизираха и в сряда следобед акцията се търгуваше на 229 евро – с около една пета над нивото в началото на годината.

В Управителния съвет на Siemens за изминалата финансова година най-високо след Буш е възнаградена отговорната за човешките ресурси Джудит Визе с 9,1 млн. евро. Изплащането ѝ се е утроило, отново заради акциите по стимулиращите програми, които при нея възлизат на 5,8 млн. евро, след като предходната година не бе получила такива. Третото по размер възнаграждение получава финансовият директор Ралф Томас, който ще се пенсионира през следващата година. Неговата обща сума е 7,8 млн. евро при 7,2 млн. евро година по-рано.

Бернд Монтаг, главен изпълнителен директор на Siemens Healthineers, отчита увеличение на заплащането с дванадесет процента до 7,4 млн. евро. Концернът планира средносрочно да намали мажоритарния си дял в Healthineers от сегашните 67 процента до под 20 процента. Акционерите на Siemens трябва да получат 30 процента от акциите на Healthineers.

Според публикувания в сряда годишен отчет, през финансовата 2024/25 Siemens е продала седем процента от акциите си в Healthineers и е реализирала 3,7 млрд. евро. Делът в енергийния концерн Siemens Energy е намален от 17 на десет процента, което е донесло постъпления от 2,75 млрд. евро.

