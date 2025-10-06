Изпълнителен директор на Nvidia: Очаква се бум на строители и техническа работна ръка

Според него строителни работници могат да достигнат доходи от над 100 000 долара годишно

Много млади хора все по-често изразяват недоволство от трудностите при намирането на работа. Въпреки това, според главния изпълнителен директор на Nvidia Дженсен Хуанг, хиляди нови работни места вече се разкриват в определени сектори, съобщава Fortune. В интервю за Channel 4 News Хуанг подчерта, че бурният растеж в сферата на обработката на данни е увеличил търсенето на конкретни технически професии. Той насърчи младите хора да се ориентират към професионалното образование и квалификация, цитира БГ НЕС.

Снимка: iStock

„Ако сте електротехник, водопроводчик, дърводелец – ще има нужда от стотици хиляди такива специалисти, за да бъдат изградени всички тези фабрики“, коментира Хуанг. По думите му, сегментът на квалифицираната работна ръка във всяка развиваща се икономика е на прага на сериозен подем. Той посочи също, че например строителни работници могат да достигнат доходи от над 100 000 долара годишно, без да притежават университетска диплома.

Fortune допълва, че Nvidia инвестира 100 милиарда долара в OpenAI с цел подпомагане на изграждането и развитието на центрове за данни. Според анализ на McKinsey, капиталовите вложения в подобни съоръжения по света се очаква да достигнат 7 трилиона долара до 2030 година. Изданието подчертава, че един център за данни с площ от около 25 000 квадратни метра може да ангажира до 1500 строителни работници по време на изграждането си. След завършване, средно около 50 постоянни служители се грижат за поддръжката, а всяко такова работно място води до създаването на още 3,5 допълнителни позиции в реалната икономика.

В друго свое изказване Хуанг посочва, че ако отново беше на 20 години, би избрал различна посока за развитие. „Ако бях млад човек на 20, който току-що е завършил обучението си, вероятно бих се насочил повече към дисциплини, свързани с физическите науки, отколкото със софтуера“, признава милиардерът.

