Изоставеното летище се превръща в устойчив град за 30 млрд. долара

През Втората световна война летището се превръща в център за производство на военни самолети

Летище Даунсвю, разположено в северозападната част на Торонто, е претърпяло значителни промени през своята история. Преди около сто години на мястото е изградена първата писта и индустриална сграда сред земеделски ниви, като обектът е бил дом на De Havilland Canada, една от пионерските авиационни компании в света.

Снимка: Getty Images / iStock

През Втората световна война летището се превръща в център за производство на военни самолети, а в началото на 90-те години е придобито от канадския производител на аерокосмическа техника Bombardier. През 2024 г. летището е затворено, след като компанията премества дейността си, но две години по-късно започва нов етап в историята му – строителството на огромен градски проект, предава CNN.

Проектът обхваща 370 акра и се очаква да превърне зоната в градски район с над 50 000 жители и 75 акра зелени пространства. Наречен „YZD“ – намигване към бившия позивен на летището – той представлява 30-годишна инициатива на стойност 30 милиарда долара и един от най-големите подобни проекти в Северна Америка. Двукилометровата писта ще се трансформира в обществен пешеходен парк, който ще свързва седем различни квартала, всеки с уникални жилища, библиотеки, магазини и училища, като същевременно отбелязва авиационното наследство на обекта.

Запазването на съществуващите сгради е част от устойчивия подход на проекта. Огромните летищни хангари, построени между 50-те и 90-те години, ще бъдат превърнати в търговски сгради за филмово производство, леко производство и чисти технологии, а покривите им ще бъдат озеленени за абсорбиране на дъждовна вода и подобряване на биоразнообразието. Частите от пистата ще бъдат рециклирани за пътища или настилки, като се вземат мерки за минимизиране на потенциалното замърсяване.

Ландшафтната архитектура на обекта ще бъде разработена от Michael van Valkenburgh Associates (MVVA), които ще пресъздадат местни местообитания и ще върнат дивата природа в района. Проектът ще използва биоблата и стратегическо озеленяване, за да абсорбира максимално количество дъждовна вода и да намали риска от наводнения, като същевременно подобрява качеството на градската среда.

Първата фаза на строителството, 100-акровият „Хангар Дистрикт“ с 3000 нови жилища, ще започне следващата година с очаквано завършване през 2031 г. Проектът ще се реализира на етапи, за да се осигури финансова устойчивост и възможност за адаптиране на дизайна спрямо бъдещите нужди. Основната цел е създаването на висококачествен градски живот и интеграция с останалата част на Торонто, като същевременно се запази историческото и природното наследство на обекта.

INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN