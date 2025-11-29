Защо "най-страшното" летище в света затвори. Ето как изглежда отвътре

Точно там се правеше известният „Хонконгски завой“

В продължение на повече от седем десетилетия летище Кай Так в Хонконг беше арена, която караше дори най-опитните пилоти да се потят. Заклещена между небостъргачи, стръмни хълмове и оживеното пристанище "Виктория", бетонната писта се превърна в синоним на най-напрегнатите кацания в света.

Летище Кай Так

Милиони пътници преживяваха адреналинови спускания, впивайки пръсти в подлакътниците, докато самолетите прелитаха толкова ниско над жилищните блокове, че човек можеше да надникне през прозорците. Именно тук се изпълняваше прочутият „Хонконгски завой“ – ръчен завой от 47 градуса надясно в последните секунди преди кацане, насочен към огромна червено-бяла шахматна маркировка върху хълм. Маневрата беше толкова сложна, че пилотите преминаваха специално обучение, за да я овладеят.

Архивните кадри от онова време впечатляват и днес. Гигантски Boeing 747 се борят със странични ветрове, накланят крила над оживени улици и кацат с трясък върху писта, чийто край буквално се губи в морето. Така Кай Так заслужено получава прякора „Сърдечен удар Кай Так“.

Жителите под траекторията на подхода също помнят добре преживяването. Разговорите спирали, щом двигателите зареват над покривите; пране се издухвало от балконите; вентилаторите по таваните тракали от вибрациите. В дните на буря целият град изглеждал като в очакване на следващия гръмовен прелет.

Въпреки опасностите, летището беше ключов хъб за компании като Cathay Pacific и Dragonair и играеше важна роля в икономическия живот на Хонконг. Но ограниченото пространство и непрестанното шумово замърсяване постепенно превърнаха Кай Так в трън в очите на градските власти. Дори въведеният вечерен „полицейски час“ за полетите не спаси ситуацията.

Решението беше ясно - ново летище. Така се ражда Чек Лап Кок – съвременен авиационен комплекс, построен на изкуствен остров край Лантау. А на 6 юли 1998 г., когато Кай Так официално затваря врати, хиляди хора се събират по бреговете, за да изпратят последния излитащ самолет.

От страшилище до модерно градско бижу

Четвърт век по-късно мястото е неузнаваемо. Това, което някога беше най-страховитото летище на планетата, е претърпяло пълна трансформация. Днес Кай Так е жизнен и модерен квартал, част от мащабен проект за обновяване на крайбрежната зона на Хонконг.

Старата писта се е превърнала в впечатляващ круизен терминал Kai Tak – футуристична структура с форма на вълна, дело на архитекта, създал лондонския небостъргач „Gherkin“. Вместо ревящи двигатели на Boeing 747, сега там акостират гигантски луксозни круизни кораби.

А мястото, където преди пистата свършваше в морето, днес е спокоен обществен парк. С гледка към пристанището и просторни пътеки, той събира семейства, бегачи и двойки – точно там, където някога самолетните гуми оставяха следи от драматични кацания.

Кай Так остава символ на едно от най-впечатляващите постижения в историята на търговската авиация. Но в новата си роля той доказва, че дори най-екстремните места могат да се преродят – и да продължат да вдъхновяват, макар и по различен начин.

