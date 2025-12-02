Изкуственият интелект може да замени над 11% от всички работници в САЩ

Това ще спести приблизително 1,2 трилиона долара разходи за заплати

Изследователи от MIT и Националната лаборатория Oak Ridge са създали симулация на пазара на труда в САЩ, наречена Iceberg Index. Според техните изчисления 11,7% от американските работници вече са изложени на риск да бъдат заменени от изкуствен интелект, което се равнява на приблизително 1,2 трилиона долара разходи за заплати.

Според CNBC Iceberg Index е „цифров близнак“ на цялата работна сила в САЩ. Моделът съхранява данни за 151 милиона американски работници, техните умения, задачите, които изпълняват, и техните работни места. Системата сравнява тези данни с 32 000 умения и 900 професии, тествайки кои от тях са способни да бъдат изпълнявани от инструментите на изкуствения интелект. Това позволява на изследователите да предскажат въздействието на автоматизацията, преди тя действително да се случи, пише БГНЕС.

Масовите съкращения в ИТ сферата, които надхвърлиха 100 000 тази година, бяха само началото. В момента застрашени са работните места в сферата на човешките ресурси, логистиката, финансите, административните роли и повечето рутинни офис дейности. Учените казват, че невронните мрежи ще заменят предимно офис служителите, а не работническите професии.

Айсбер Индексът не е създаден единствено за академични изследвания. Той вече се използва на практика от правителствата на щатите Тенеси, Северна Каролина и Юта. Те предоставиха своите данни за изграждане на модела и го използват за оценка на въздействието на различни политики. Инструментът позволява да се види как конкретни политики ще повлияят на заетостта, икономическата структура и регионалния БВП, дори преди правителството да започне да харчи пари за тях. Според представители на Северна Каролина, моделът показва ситуацията на ниво отделни райони, позволявайки да се разбере кои умения са разпространени там и колко уязвими са те към автоматизация.

МВФ по-рано заяви, че изкуственият интелект заплашва повече от половината от всички работни места. Той се развива толкова бързо, че може да предизвика истинско „цунами“ на пазара на труда.

