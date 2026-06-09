Италиански кафе гигант пуска капсули от 100% кафе

Всяка таблетка е маркирана с думите „100% кафе“

Големият италнски производител на кафе Lavazza предлага нови капсули, направени от 100% кафе. Самата капсула е под формата на таблетка. Таблетките, направени от компресирано смляно кафе без покритие, свързващо вещество или желатин, могат да се използват само с кафе машина Tablì, произведена от Lavazza, пише CNBC.

Всяка таблетка е маркирана с думите „100% кафе“. При пускането на пазара таблетките ще се предлагат в пет разновидности: еспресо, двойно еспресо, безкофеиново еспресо, супер крема и лунго, или еспресо „long shot“, приготвено с повече вода.

Tablì е резултат от придобиването от Lavazza на италианския стартъп Caffemotive през 2020 г. Новата система отне пет години разработка, повече от 15 патента и ново производствено съоръжение в Гатинара, Италия, за да бъде пусната на пазара.

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Стартирането му в САЩ идва в момент, когато страната се превръща във все по-важна част от бизнеса на Lavazza. През 2025 г. оборотът на компанията в Северна Америка, или приходите, скочи с 26,9%, според Lavazza.

Повече от 130 години след основаването си, семейство Lavazza все още е частна собственост на италианската компания. През 2025 г. тя е отчела нетна печалба от 92 милиона евро при нетни приходи от 3,9 милиарда евро, според последния годишен доклад на Lavazza.

В САЩ генерира над 100 милиона долара годишни продажби чрез търговци на дребно като Target и Walmart. За сравнение, Keurig отчете годишни нетни продажби от 3,99 милиарда долара за своя сегмент кафе в САЩ през 2025 г.