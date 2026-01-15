Историята на Якоб Фугер - най-богатият човек, живял някога

Какво може да научим от неговия опит

За Грег Щайнмец, роденият в Аугсбург, Германия Якоб Фугер е „първият човек, който е осъществявал търговия в наистина глобален мащаб“. Щайнмец, бивш кореспондент на The Wall Street Journal, описва Фугер в биографията от 2015 г. „Най-богатият човек, живял някога“.

В разговор с DW, Щайнмец казва, че глобалната търговия едва е съществувала по онова време, докато германският император Карл V не разширява европейския контрол в Южна Америка по време на управлението си като император на Свещената Римска империя и крал на Испания през 16 век. Нямало е много свят, с който да се търгува, отбелязва Щайнмец, освен търговията с Индия и днешните Индонезия и Китай.

Но търговците можели да пътуват на запад едва след като Колумб открил Америка през 1492 г., което означавало, че „само половината земно кълбо“ било познато на европейците, а Фугер бил „в началото на това явление“, известно по-късно като световна търговия.

Как образованието променило всичко

Роден в проспериращо семейство от Аугсбург, чието богатство започнало с дядо му, майстор тъкач Ханс Фугер, Якоб получил търговското си обучение във Венеция, Италия. Градът не само оформил вкуса на Якоб към Ренесанса, но и го запознал с пробив, който ускорил възхода му: двойното счетоводство.

Тъй като по това време не е имало бизнес училища, каза Щайнмец, търговските семейства „изпращали момчетата си да станат чираци“, а германците търгували интензивно с Венеция.

„Той [Фугер] взел всички тези венециански тайни, включително двойното счетоводство, обратно в Германия. И той бил първият в Германия, който използвал тези съвременни методи“, каза Щайнмец. С щателни записи, Фугер винаги знаел къде са финансите му - за разлика от много конкуренти. Той също така изградил разузнавателна мрежа от агенти в големи европейски градове и дори малки германски градове.

„Хората го снабдявали с информация, чрез куриер и коне... за да знае за нещата преди конкурентите си и да може да използва това в своя полза. Информацията днес е всичко, но и тогава е била всичко“, каза Щайнмец.

Банкер на императори

След смъртта на братята му, Якоб Фугер поема едноличен контрол над семейното предприятие през 1510 г. и засилва връзките му с Хабсбургската монархия, като отпуска агресивни заеми на императорите Максимилиан I и Карл V. В замяна той си осигурява достъп до доходоносни операции със сребро и мед в Тирол и тогавашна Унгария. Той не притежава мините изцяло, но държи права и дялове, които се оказват изключително печеливши.

По онова време Европа не е имала какво да предложи на Азия освен благородни метали. „Европа не е изнасяла технологии или луксозни стоки“, обясни Щайнмец. „Но е имала сребро, злато и мед – и точно там Фугер става незаменим.“

Медта захранва империя

Мартин Клугер, главен изпълнителен директор на издателство „Контекст“ в Аугсбург и Нюрнберг, а също и автор на няколко книги за семейство Фугер, казва, че Индия – тогава технологично и икономически изпреварваща Европа – е страдала от хроничен недостиг на мед, което е било „изключително добър късмет“ за минните интереси на Фугер.

И времето е усилвало това предимство: „Васко да Гама открива морския път до Индия през 1498 г., само три години след като Фугерите започват мащабен добив на мед в Нойзол (днес Банска Бистрица в Словакия). Търсенето се увеличава рязко и Фугерите държат доставките“, казва Клугер.

Консумацията на мед се е увеличавала и в Европа – в корабостроенето, оръжията, готварските съдове и монументалната архитектура. Клугер отбелязва, че Хабсбургите и унгарската корона често са изплащали дългове, като са предоставяли права за добив, защото не са имали други средства. „Ограничените търговски познания на аристокрацията работеха в полза на Фугер“, добави той.

Фугер също така гарантира, че могъщите, но изключително задлъжнели кредитополучатели продължават да плащат. Неговата стратегия, каза Щайнмец, е била „да се направи незаменим“. „Император Максимилиан постоянно водеше войни и трябваше да плаща на наемници. Единственият, който можеше да намери пари, когато Максимилиан се нуждаеше бързо, беше Фугер.“

Наследство, което трае

Ларс Бьорнер, експерт по икономическа история в Германия, смята, че Фугер е променил европейските финанси, защото е убедил папата да облекчи забраната на Католическата църква за начисляване на лихви, което е отворило вратата за съвременните практики на кредитиране.

„Не е тайна, че папата също е обичал да получава възможно най-високите доходи. Със забрана за лихви или не“, каза Бьорнер наскоро пред германското обществено радио Deutschlandfunk.

В замяна, каза той, Фугер е споделял приходите на църквата, включително спорната продажба на индулгенции, използвани за финансиране на църквата „Свети Петър“.

И все пак най-видимото наследство на Фугер се намира в родния му баварски град Аугсбург: така нареченият Фугерай, първият в света комплекс за социални жилища, основан през 1521 г.

Той все още функционира днес и както преди 500 години, жителите плащат само номинален наем. Посетители от цял ​​свят обикалят общността, която остава осезаем символ на неговото влияние.

Докато съвременните филантропи като Бил Гейтс работят за оформяне на своето наследство чрез фондации, корпоративният историк Борис Гелен каза пред DW, че е малко вероятно те да достигнат дългосрочното въздействие на Фугер. „Тяхното наследство няма да бъде толкова значително, колкото това на Фугер“, каза той.

