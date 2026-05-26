Испания отпуска 9 млрд. евро за зелен преход и социална подкрепа

Планът включва близо 4,7 милиарда евро за жилищни политики

Испанското правителство представи своя Социален климатичен план, който предвижда близо 9 милиарда евро публична подкрепа, насочена основно към мобилността и жилищната политика, цитира БГНЕС.

Премиерът Педро Санчес подчерта необходимостта от продължаване на усилията срещу климатичната криза чрез справедлив екологичен преход. По думите му „енергийната революция не може да бъде в полза само на хората, които могат да си позволят да сменят автомобила си, да поставят соларни панели или да обновят домовете си без помощ от държавата“.

Планът включва близо 4,7 милиарда евро за жилищни политики, така че и уязвимите домакинства да бъдат част от прехода, а „културата на обновяване“ да достигне до всички квартали. Основната цел е подобряване на качеството на живот, като същевременно се намалят сметките на домакинствата и вредните емисии.

„Екологичният преход ще бъде успешен само ако е справедлив“, подчерта Санчес и предупреди, че никой не трябва да избира „между това да стигне до края на месеца или до края на века“. Останалите 4,3 милиарда евро ще бъдат насочени към декарбонизацията на транспорта и мобилността, включително и в селските райони. Сред предвидените мерки са субсидии за подмяна на автомобили и политики за „почти безплатен“ обществен транспорт.

Санчес защити нуждата от ускоряване на екологичния преход и отхвърли твърденията, че борбата с климатичните промени е несъвместима с икономическия растеж. Той посочи, че от 2018 г. насам емисиите в Испания са намалели с 19%, а делът на възобновяемите източници в производството на електроенергия е нараснал от 39% до 56%, паралелно със създаването на нови работни места и икономически растеж.

Министърът на екологичния преход Сара Аагесен определи плана като „ключов инструмент в сложни времена“, подчертавайки, че климатичната извънредна ситуация вече е реалност. Правителството възнамерява да изпрати проекта в Брюксел преди края на годината. Планът е фокусиран върху достъпа до „достойни и енергийно ефективни“ жилища и насърчаването на „устойчива и достъпна“ мобилност.