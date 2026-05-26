×

Еврокалкулатор

0.00
1 USD
1.1595 BGN
Петрол
85.67 $/барел
Bitcoin
$76,763.4
Последвайте ни
1 USD
1.1595 BGN
Петрол
85.67 $/барел
Bitcoin
$76,763.4
Свят Испания отпуска 9 млрд. евро за зелен преход и социална подкрепа

Испания отпуска 9 млрд. евро за зелен преход и социална подкрепа

bTV Бизнес екип

Планът включва близо 4,7 милиарда евро за жилищни политики

Испанското правителство представи своя Социален климатичен план, който предвижда близо 9 милиарда евро публична подкрепа, насочена основно към мобилността и жилищната политика, цитира БГНЕС. 

Премиерът Педро Санчес подчерта необходимостта от продължаване на усилията срещу климатичната криза чрез справедлив екологичен преход. По думите му „енергийната революция не може да бъде в полза само на хората, които могат да си позволят да сменят автомобила си, да поставят соларни панели или да обновят домовете си без помощ от държавата“.

Снимка: Getty Images / iStock

Планът включва близо 4,7 милиарда евро за жилищни политики, така че и уязвимите домакинства да бъдат част от прехода, а „културата на обновяване“ да достигне до всички квартали. Основната цел е подобряване на качеството на живот, като същевременно се намалят сметките на домакинствата и вредните емисии.

„Екологичният преход ще бъде успешен само ако е справедлив“, подчерта Санчес и предупреди, че никой не трябва да избира „между това да стигне до края на месеца или до края на века“. Останалите 4,3 милиарда евро ще бъдат насочени към декарбонизацията на транспорта и мобилността, включително и в селските райони. Сред предвидените мерки са субсидии за подмяна на автомобили и политики за „почти безплатен“ обществен транспорт.

На цената на апартамент в София: Частен остров в Гърция се продава за 250 хил. евро

Санчес защити нуждата от ускоряване на екологичния преход и отхвърли твърденията, че борбата с климатичните промени е несъвместима с икономическия растеж. Той посочи, че от 2018 г. насам емисиите в Испания са намалели с 19%, а делът на възобновяемите източници в производството на електроенергия е нараснал от 39% до 56%, паралелно със създаването на нови работни места и икономически растеж.

Министърът на екологичния преход Сара Аагесен определи плана като „ключов инструмент в сложни времена“, подчертавайки, че климатичната извънредна ситуация вече е реалност. Правителството възнамерява да изпрати проекта в Брюксел преди края на годината. Планът е фокусиран върху достъпа до „достойни и енергийно ефективни“ жилища и насърчаването на „устойчива и достъпна“ мобилност.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Нашите автори

Десислава Боцева

Десислава Боцева

Наричат ​​тези хотели „7-звездни“ заради лукса, който предоставят
Айлин Дрикова

Айлин Дрикова

„Имате 24 часа да платите“: Киберполицията на ГДБОП съветва как да се предпазим от фишинг измами
Борислава Кирилова

Борислава Кирилова

До 50% загуби: Ето къде бизнесът губи най-много пари
Стефани Боова

Стефани Боова

България или Турция: Къде абитуриентките намират мечтаната рокля по-изгодно?
Вижте още автори
Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата