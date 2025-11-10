Искате нова работа? Опитайте това вместо поредните кандидатури

Какво означава правилото за "пет разговора"?

В труден пазар кандидатстването за работни места може да донесе мигновено чувство на облекчение. Проблемът е, че често не носи много повече.

Вместо да кандидатствате за работа след работа, би било по-полезно да проведете по пет разговора седмично с хора в компании, в които бихте искали да работите. Това е съветът на Алън Стайн, главен изпълнителен директор на Kadima Careers, пред The Business Insider.

Спазването на неговото правило за „пет разговора“ не означава да молите всеки човек за работа, каза той пред Business Insider.

"Влезте в разговора с намерението да научите повече за тях", посочи той.

По думите на Стайн тези седмични разговори са начин за „използване на вашите връзки“ и за изграждане на нови.

3% възвръщаемост

Поддържането и разширяването на мрежата е важно, защото е трудно да изпъкнете на вял трудов пазар. Човек отвътре може да каже добра дума пред рекрутър или мениджър по наемането – или дори просто да ви уведомява, когато предстои публикуване на позиция.

Това има значение, защото често е по-добре да установите контакт с ключовите участници преди обявата да бъде публикувана. А когато позицията се появи, ранното кандидатстване понякога увеличава шансовете ви за интервю.

Всеки допълнителен шанс помага в ситуация, в която е трудно да привлечете внимание само с подаване на документи.

Аарън Клийвингър, управляващ партньор в Murdoch Mason Executive Search Group, казва, че търсещите работа, с които разговаря, често отделят 80% до 90% от времето си за кандидатстване. Той обаче изчислява, че тези усилия водят до интервю само в около 3% от случаите.

Затова той насърчава хората да преразпределят времето си.

"Ако възвръщаемостта е 3%, тогава отделяйте 3% от времето си за кандидатстване", казва Клийвингър.

Започнете, когато не ви трябва нищо

Седмичните разговори не са важни само когато активно търсите работа. Ако все още сте нает – може би се държите здраво за настоящото място – има по-малко напрежение и изграждането на връзки е по-леко.

"Времето да започнете да изграждате мрежа е, когато не се нуждаете от нищо от другия", казва Клийвингър.

Ако имате работа, една-две срещи седмично с хора за тяхната работа могат да бъдат безценни за култивиране на отношения, допълва той пред Business Insider.

Според Клийвингър най-добре е, когато нетуъркингът е основан на „искрено любопитство“ към хора, с които имате реални отношения. Това може да са колеги, с които сте работили, но не се ограничава само до бивши сътрудници. Вашата мрежа може да включва доставчици или консултанти, с които сте работили. Може също така да са хора, които просто ви познават и са готови да отделят време.

"Говорите с хората, които са ваши шампиони и ви обичат, а после ги питате кого още биха препоръчали", казва Клийвингър.

Без излишно напрежение

Ако се обръщате към някого, когото познавате, уредете среща с думи като „Бих искал просто да наваксаме“, съветва той. Виждайки разговора по този начин, Клийвингър казва, че ще избегнете усещането, че трябва накрая да вмъкнете нескопосана молба за работа. Няма и нужда да молите събеседника да ви уведомява, ако чуе за позиция.

"Ако човекът има положително мнение за вас след разговора, така или иначе ще се сети за вас", отбелязва той.

Клийвингър допълва, че вместо да искате работа, питайте за други хора, с които трябва да се свържете и които биха били готови за подобни разговори.

"Така разширявате аудиторията, която ви слуша, защото скорошният контакт ще им напомни колко сте страхотни", казва той.

Стайн, който преди това е работил в големи технологични компании като Facebook, Google и Salesforce, посочва, че наскоро е следвал собствения си съвет, срещайки се с високопоставен изпълнителен директор в Силициевата долина.

Той казва, че подобни разговори са шанс да изградите истинска връзка. Мениджърът му е дал „фантастични съвети“, включително насоки как Стайн може да използва опита си в технологиите, за да диференцира услугите на компанията си.

Още едно предимство на нетуъркинга? Общуването лице в лице често е далеч по-приятно от подаването на кандидатури.

