Колко пари искат да получават различните поколения, за да са щастливи?

Според проучване от 2023 г. по-високите доходи обикновено водят до повече удовлетворение

Според ново проучване представителите на поколението Y вярват, че за да бъдат истински щастливи, трябва да получават около 525 000 долара годишно. Изследването, проведено от компанията за финансови услуги Empower съвместно с The Harris Poll през август 2023 г., включва над 2000 американци над 18-годишна възраст. Средно анкетираните смятат, че финансовото щастие може да се „купи“ и че за него са нужни около 1,2 милиона долара в банката. Когато става дума за доход, повечето посочват приблизително 284 000 долара годишна заплата като достатъчни за усещане на щастие.

Снимка: iStock

Разделени по поколения, резултатите показват значителни различия: поколение Z смята, че 128 000 долара на година и нетно състояние от 487 711 долара са достатъчни, докато милениалите изтъкват нуждата от 525 000 долара и близо 1,7 милиона долара активи. Поколението X е посочило 130 000 долара годишно, а бейби бумърите – 124 000 долара. Забележимо е и различието между половете – мъжете твърдят, че ще бъдат щастливи при доход от около 381 000 долара, докато жените определят сумата на 183 000 долара. Проучването все пак е било с отворени въпроси, което допуска възможност отделни високи стойности да са повлияли средните резултати.

Снимка: iStock

Изследванията на нобеловия лауреат Даниел Канеман и колегите му хвърлят повече светлина върху темата. Според проучване от 2023 г. по-високите доходи обикновено водят до повече удовлетворение – поне до около 500 000 долара годишно. Както обяснява съавторът Матю Килингсуърт от Уортън, за повечето хора по-големите доходи носят повече щастие, с изключение на онези, които са богати, но нещастни. Най-малко удовлетворените хора показват слабо нарастване на щастието след достигане на около 120 000 долара годишен доход.

Въпреки това, не само заплатата определя усещането за финансово благополучие. Проучването на Empower подчертава влиянието на инфлацията, лихвите и студентските дългове върху усещането за сигурност. Мнозина намират удовлетворение в малки удоволствия – например 62% от милениалите признават, че биха платили 7 долара за кафе дневно, просто защото това ги прави щастливи.

Въпреки подобрението, милениалите все още изпитват трудности. Данни от Morning Consult сочат спад в техния индекс на финансово благополучие, въпреки че последните данни на Федералния резерв показват 37% ръст в нетното богатство на домакинствата между 2019 и 2022 г. Средното нетно богатство на американците на възраст между 35 и 44 години е достигнало 135 000 долара през 2022 г., спрямо 105 610 долара три години по-рано. Това показва, че макар усещането за щастие да изглежда скъпо, реалното финансово състояние на американците бавно се подобрява.

INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN