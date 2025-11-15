BGN → EUR
Свят Искате да живеете в САЩ? Този град предлага 5 000 долара на новодошлите

Искате да живеете в САЩ? Този град предлага 5 000 долара на новодошлите

Свят

bTV Бизнес екип

Ето какви са условията

Quincy’s Calling е иновативна програма за стимулиране на преместването, създадена от град Куинси, Илинойс, с цел да привлече нови жители и да компенсира сериозния недостиг на работна ръка в региона. Чрез финансови стимули програмата насърчава хората да се установят в града и да заемат наличните работни позиции в различни икономически сектори.

Какво предлага програмата?

„Quincy’s Calling“ предоставя два основни финансови стимула. За нови собственици на жилища отстъпка до 5000 долара от данъците върху недвижимите имоти за първата година на пребиваване. За наематели отстъпка до 3500 долара за плащания по наем или лизинг, след като кандидатът е живял в града и е плащал наем поне шест месеца.

Българско село получи бонус 15 000 лева от британска филмова продукция

Кой може да кандидатства?

За да се включат в програмата, желаещите трябва да отговарят на следните условия:

  • Местоживеене: Нужно е преместване извън окръг Адамс в рамките на град Куинси.

  • Заетост: Кандидатите трябва да имат работа в окръг Адамс или да бъдат дистанционни работници, които избират да се установят в Куинси.

  • Минимален престой: Участниците трябва да живеят в Куинси поне една година, за да получат пълния размер на отстъпката.

Защо съществува програмата?

Снимка: Reuters
Тръмп ще облекчи митата за кафе и банани от Латинска Америка

Град Куинси се сблъсква с осезаем недостиг на работна ръка, който засяга ключови индустрии като производство, здравеопазване, транспорт, логистика и други свързани сектори. Целта на „Quincy’s Calling“ е да привлече нови квалифицирани и мотивирани жители, които да подпомогнат местния пазар на труда и устойчивото развитие на града.

