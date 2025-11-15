Искате да живеете в САЩ? Този град предлага 5 000 долара на новодошлите

Ето какви са условията

Quincy’s Calling е иновативна програма за стимулиране на преместването, създадена от град Куинси, Илинойс, с цел да привлече нови жители и да компенсира сериозния недостиг на работна ръка в региона. Чрез финансови стимули програмата насърчава хората да се установят в града и да заемат наличните работни позиции в различни икономически сектори.

Какво предлага програмата?

„Quincy’s Calling“ предоставя два основни финансови стимула. За нови собственици на жилища отстъпка до 5000 долара от данъците върху недвижимите имоти за първата година на пребиваване. За наематели отстъпка до 3500 долара за плащания по наем или лизинг, след като кандидатът е живял в града и е плащал наем поне шест месеца.

Кой може да кандидатства?

За да се включат в програмата, желаещите трябва да отговарят на следните условия:

Местоживеене: Нужно е преместване извън окръг Адамс в рамките на град Куинси.

Заетост: Кандидатите трябва да имат работа в окръг Адамс или да бъдат дистанционни работници, които избират да се установят в Куинси.

Минимален престой: Участниците трябва да живеят в Куинси поне една година, за да получат пълния размер на отстъпката.

Защо съществува програмата?

Снимка: Reuters

Град Куинси се сблъсква с осезаем недостиг на работна ръка, който засяга ключови индустрии като производство, здравеопазване, транспорт, логистика и други свързани сектори. Целта на „Quincy’s Calling“ е да привлече нови квалифицирани и мотивирани жители, които да подпомогнат местния пазар на труда и устойчивото развитие на града.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN