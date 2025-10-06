Средният размер на пенсията за октомври достига 910 лв.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.
910 лв. достига средният размер на водещата пенсия, без добавки за месец октомври. За мъжете тя е 1074 лева и 799 за жените. Само в две области от страната основната пенсия е над 1000 лева - в София-град тя е 1137 лв. и 1007 лв. в област Бургас, съобщава БНР.
Данните на Националният осигурителен институт (НОИ) показват, че в 14 области на страната основните отпуснати пенсии на мъжете вече са трайно над 1000 лева, най-висока е стойността им в София град - 1340 лева, Бургас - 1233 и Стара Загора - 1204 лв. Следват Перник - 1211 лв., , Варна - 1187 лв., Кюстендил - 1160 лв., София област - 1143 лв., Враца - 1083 лв., Ямбол - 1 083, Пловдив - 1038 лв., Смолян -1078 лв., Хасково - 1044 лв., Сливен - 1005 лв. и Русе - 1001 лв.
При жените само в София-град средната основна пенсия надхвърля 1000 лева и е 1005 лева.
Водеща пенсия под 630,50 лева, колкото е минималната за пълен стаж и възраст, получават близо 436 хиляди души, а други 376 хиляди са точно с този минимален размер.
В диапазона от 1000 до 2000 лева са 433 хиляди от възрастните, а от 2000,01 лева до 3400 лева, включително колкото е и таванът, са други 112,2 хиляди.
Данните на осигурителния институт показва още, че хората от 65 до 69 години са с най-висока средна пенсия от 1011 лева, а тези с най-ниската средна - 561 лева, са на възраст до 44 години.
От 2,063 милиона пенсионери през октомври, тези на възраст до 59 години са 287 хиляди или малко над 10%.
