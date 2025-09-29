От кои държави българските пенсионери взимат чуждестранна пенсия?

Къде има най-множо български пенсионери в чужбина?

Данни на Националният осигурителен институт (НОИ), цитирани от БНР, показват, че от близо 2 млн. пенсии, 16 000 от тях се изплащат на българи в чужбина.

Къде има най-много български пенсионери?

Снимка: iStock

Най-много български пенсионери живеят в Германия - 4100. По един български пенсионер има в Южна Корея и в Исландия.

Снимка: Getty Images/iStock

75 000 българи получават пенсии от чужбина, казва за портала trud.bg управителят на осигурителния институт Весела Караиванова. Те взимат и българска пенсия, но през част от трудовата си кариера са работили в страна от ЕС или в друга държава, с която България има споразумение за социално осигуряване.

Най-много хора взимат пенсия за работа в Германия - над 12 500. От Испания пенсиите са 11 300. От Гърция и Италия съответно получават доход 10 200 и 8600 възрастни българи. Значителен е и броят на хората, осигурявали се в Русия – 5900, Великобритания 5400, Чехия 3200, Кипър – 2900 и Австрия – 2300.

