Инфлацията в Турция спадна до 30,9% през декември

Цените са се повишили с 0,89% през миналия месец

Годишният темп на инфлация в Турция е спаднал до 30,89% през декември, спрямо 31,07% през ноември, сочат официалните данни на турската статистическа служба TurkStat.

Проучване на Анадолската агенция от миналата седмица прогнозираше, че инфлацията ще спадне до 31%.

Потребителските цени в трите основни разходни групи с най-голяма тежест са се увеличили с 28,31% за храни и безалкохолни напитки, 28,44% за транспорт и 49,45% за жилища на годишна база.

Приносът на тези основни групи към годишната промяна е 7,07% за хранителни продукти и безалкохолни напитки, 4,36% за транспорт и 7,52% за жилища.

На месечна база цените са се повишили с 0,89% през миналия месец, което е леко повишение спрямо 0,87% през ноември 2025 г.

Средногодишният темп на инфлация за 12-месечен период е 34,88% през 2025 г., което е понижение спрямо 58,51% през 2024 г.

