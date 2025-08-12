Инфлацията в Румъния скочи до почти 8%

Кои продукти са поскъпнали най-много?

Годишната инфлация в Румъния през юли се е повишила до 7,84%, спрямо отчетените 5,7% през юни, сочат данни от Националния статистически институт, публикувани днес. Според информацията, това е най-високото равнище на инфлация в страната за последните 21 месеца, отбелязва агенция ДПА, цитира БТА.

Цените на хранителните продукти са се увеличили със 7,67%, услугите са поскъпнали със 7,33%, а нехранителните стоки – с 8,18%. Тези ръстове са основни фактори за ускоряването на инфлацията.

Най-голямо поскъпване на годишна база е отчетено при пресните плодове, козметичните услуги и билетите за железопътен транспорт – съответно с 39,74%, 14,06% и 16,92%. Инфлацията на месечна основа също е нараснала, достигайки 2,7% през юли.

Експерти прогнозират, че най-осезаемо увеличините за цените на годишната инфлация ще се наблюдава през третото тримесечие на 2025 г. Причините за това са отпадането на схемата за ограничаване на цените на електроенергията, както и повишението на ДДС и акцизите от 1 август.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN