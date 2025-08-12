1 USD
1.68287 BGN
Петрол
65.89 $/барел
Bitcoin
$118,870.0
Последвайте ни
1 USD
1.68287 BGN
Петрол
65.89 $/барел
Bitcoin
$118,870.0
Свят Инфлацията в Румъния скочи до почти 8%

Инфлацията в Румъния скочи до почти 8%

bTV Бизнес екип

Кои продукти са поскъпнали най-много?

Годишната инфлация в Румъния през юли се е повишила до 7,84%, спрямо отчетените 5,7% през юни, сочат данни от Националния статистически институт, публикувани днес. Според информацията, това е най-високото равнище на инфлация в страната за последните 21 месеца, отбелязва агенция ДПА, цитира БТА. 

Цените на хранителните продукти са се увеличили със 7,67%, услугите са поскъпнали със 7,33%, а нехранителните стоки – с 8,18%. Тези ръстове са основни фактори за ускоряването на инфлацията.

Най-голямо поскъпване на годишна база е отчетено при пресните плодове, козметичните услуги и билетите за железопътен транспорт – съответно с 39,74%, 14,06% и 16,92%. Инфлацията на месечна основа също е нараснала, достигайки 2,7% през юли.

Български фонд става инвеститор в най-големия оператор на частни домове за възрастни в Румъния

Експерти прогнозират, че най-осезаемо увеличините за цените на годишната инфлация ще се наблюдава през третото тримесечие на 2025 г. Причините за това са отпадането на схемата за ограничаване на цените на електроенергията, както и повишението на ДДС и акцизите от 1 август.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM 

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Нашите автори

Николай Димов

Николай Димов

Защо Employer Branding-ът е по-скоро маркетинг, отколкото HR инструмент

Георги Караманев

Георги Караманев

Как „Българска наука“ привлече 29 милиона погледа?
Христо Ласков

Христо Ласков

Каква е цената на истината?
Калоян Кирилов

Калоян Кирилов

Защо малките бизнеси трудно намират кой да ги купи?
Вижте още автори
Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата