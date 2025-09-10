Индия и ЕС близо до историческа сделка за свободна търговия

Това се случва на фона на исканията на Тръмп за по-високи мита

Главният представител на ЕС по търговията Марош Шефчович ще бъде тази седмица в Индия за 13-ия кръг от преговори по споразумението за свободна търговия (ССТ). Индия е близо до финализиране на голяма част от споразумението за свободна търговия с Европейския съюз (ЕС), съобщи министърът на търговията на Индия Пиюш Гоял. Тези му изявления идват малко преди посещението на висши търговски представители на ЕС за нов кръг преговори, започващи на 12 септември.

Преговорите се провеждат в момент, когато президентът на САЩ Доналд Тръмп призовава ръководителите на ЕС да наложат 100% мита върху Индия и Китай заради покупките им на руски петрол. САЩ вече са наложили мито от 50% върху внос от Индия, което включва и 25% наказателна такса за търговия с Русия.

Индия и ЕС възобновиха дискусиите за свободна търговия през 2021 г. след дълга пауза и работят за постигане на споразумение до края на тази година. Във вторник Гоял заяви, че вече са финализирани 60–65% от главите в споразумението, съобщава агенция ANI.

"Когато моят колега Марош Шефчович, комисар по търговията на ЕС, и Кристоф Хансен, комисар по земеделието на ЕС, пристигнат в Индия, мисля, че ще бъдем готови да се опитаме да приключим споразумението в голяма степен," добави той.

Преговарящите от ЕС пристигнаха в Делхи по-рано тази седмица за подготовка на преговорите. Освен това, 28-членна делегация на Политическия и комитет по сигурността (PSC) на ЕС също пристигна в сряда, за да обсъди ключови въпроси по външната политика, сигурността и отбраната преди предстоящата среща на върха ЕС-Индия догодина.

По-рано през седмицата военноморските сили на Индия и ЕС проведоха първото си съвместно учение в Индийския океан с цел укрепване на морската сигурност. Освен преговорите за ССТ, се очаква представители на PSC да обсъдят ролята на Индия като посредник във войната между Русия и Украйна, съобщават местни медии.

Дипломатическите дейности се провеждат на фона на съобщения, че полските въоръжени сили са "свалили" руски дронове, които са навлезли във въздушното пространство на Полша – отбелязвайки първия случай, в който страна-членка на НАТО директно ангажира руски средства във въздушното си пространство след началото на войната в Украйна през 2022 г.

На фона на ескалацията Тръмп призова ЕС да наложи до 100% мита върху Китай и Индия като част от усилията си да застави руския президент Владимир Путин да прекрати войната, съобщиха източници на BBC.

ЕС вече заяви, че ще прекрати зависимостта си от руската енергия – но около 19% от вноса на природен газ все още идва от Русия. Също така е предложен нов пакет санкции срещу Русия, който вероятно ще засегне и руския петрол, рафиниран в Индия. Индия твърдо заявява, че ще купува петрол откъдето й е "най-изгодно", за да защити интересите на своите 1,4 милиарда жители. Въпреки различията, се очаква Индия и ЕС да продължат да напредват в преговорите.

Около 6000 компании от ЕС оперират в Индия, а Съюзът е най-големият търговски партньор на Индия в стоковата търговия, като двустранният обмен достигна 135 милиарда долара (107 милиарда британски лири) за 2022-2023 година и почти се удвои за последното десетилетие.

Миналата година Индия подписа и споразумение за свободна търговия на стойност 100 милиарда долара с Европейската асоциация за свободна търговия (EFTA) – група от четири европейски държави, които не са членки на ЕС – след близо 16 години преговори.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN