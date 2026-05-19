Имате ли право на компенсация, ако отменят полета ви заради недостиг на гориво?

Авиокомпаниите са под натиск

Това лято един от най-честите въпроси сред пътуващите не е къде да отидем, а дали изобщо ще излетим. Причината е рязкото поскъпване на петрола още в началото на март, предизвикано от напрежението между САЩ, Израел и Иран. Цените на суровината скочиха до нива, сравними с енергийната криза от 2022 г., което удари директно авиосектора.

Авиокомпаниите под натиск

Снимка: Reuters

Високите цени на горивата поставиха особено малките авиокомпании в тежко положение – някои вече фалираха, а други предупредиха, че може да се наложи да намалят или отменят полети през летния сезон.

Ryanair: няма да отменяме полети

На този фон Ryanair обяви, че няма да отменя летни полети. Причината е, че компанията е подсигурила голяма част от горивото си предварително.

Говорител на авиокомпанията подчертава:

„Ryanair е хеджирала 80% от реактивното си гориво до март 2027 г. на цена от 67 долара за барел – значително под текущите пазарни нива. Затова не планираме съкращения на летния график.“

А ако полетът ви бъде отменен?

Снимка: iStock

Ако все пак се окаже, че вашата авиокомпания отменя полети заради недостиг или поскъпване на гориво, пътниците в Европейския съюз не са беззащитни. Според европейското законодателство авиокомпаниите са длъжни да компенсират клиентите при отменени полети, включително и в случаи, свързани с оперативни и финансови затруднения.

Какво означава това за туристите?

На практика: пътуванията това лято не са застрашени навсякъде, но рискът от промени в разписанията е реален особено при по-малки или по-слабо финансово обезпечени авиокомпании.

За пътниците това означава повече несигурност и нужда от гъвкави планове за почивката.