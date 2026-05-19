×

Еврокалкулатор

0.00
1 USD
1.1648 BGN
Петрол
91.2 $/барел
Bitcoin
$76,967.0
Последвайте ни
1 USD
1.1648 BGN
Петрол
91.2 $/барел
Bitcoin
$76,967.0
Свят Имате ли право на компенсация, ако отменят полета ви заради недостиг на гориво?

Имате ли право на компенсация, ако отменят полета ви заради недостиг на гориво?

Свят

bTV Бизнес екип

Авиокомпаниите са под натиск

Това лято един от най-честите въпроси сред пътуващите не е къде да отидем, а дали изобщо ще излетим. Причината е рязкото поскъпване на петрола още в началото на март, предизвикано от напрежението между САЩ, Израел и Иран. Цените на суровината скочиха до нива, сравними с енергийната криза от 2022 г., което удари директно авиосектора.

Авиокомпаниите под натиск

Снимка: Reuters

Високите цени на горивата поставиха особено малките авиокомпании в тежко положение – някои вече фалираха, а други предупредиха, че може да се наложи да намалят или отменят полети през летния сезон.

Ryanair: няма да отменяме полети

На този фон Ryanair обяви, че няма да отменя летни полети. Причината е, че компанията е подсигурила голяма част от горивото си предварително.

Говорител на авиокомпанията подчертава:

„Ryanair е хеджирала 80% от реактивното си гориво до март 2027 г. на цена от 67 долара за барел – значително под текущите пазарни нива. Затова не планираме съкращения на летния график.“

„Армагедон“ в небето: Ще има ли масови фалити на авиокмпаниите заради цените на горивото?

А ако полетът ви бъде отменен?

Снимка: iStock

Ако все пак се окаже, че вашата авиокомпания отменя полети заради недостиг или поскъпване на гориво, пътниците в Европейския съюз не са беззащитни. Според европейското законодателство авиокомпаниите са длъжни да компенсират клиентите при отменени полети, включително и в случаи, свързани с оперативни и финансови затруднения.

Какво означава това за туристите?

На практика: пътуванията това лято не са застрашени навсякъде, но рискът от промени в разписанията е реален особено при по-малки или по-слабо финансово обезпечени авиокомпании.

За пътниците това означава повече несигурност и нужда от гъвкави планове за почивката.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Нашите автори

Десислава Боцева

Десислава Боцева

На 18 години е имал кафене и два магазина, днес завладява Европа: Наричат ​​го „Кралят на кебапчетата“
Айлин Дрикова

Айлин Дрикова

Как се хаква компания без да се „хаква“ нищо?
Борислава Кирилова

Борислава Кирилова

Error 404: Защо адаптивността се превръща в най-ценния капитал?
Стефани Боова

Стефани Боова

Кои са рекордите на Карлос Насар?

Вижте още автори
Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата