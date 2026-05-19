Ирландска компания официално иска зелена светлина от КЗК за сделката с български сладкарски гигант

Дали регулаторът ще одобри сделката?

От официалния сайт на Комисията за защитя на конкуренцията (КЗК) става ясно, че ирланската компания за храннително-вкусова промишленост Valeo F4 Company Unlimited Company официално е поискала разрешение за придобиване на великотърновската „Престиж-96“ АД.

Припомняме, че новината за сделката дойде точни преди два месеца на 19 март, когато компанията обяви в своя уебсайт за придобиването и продължаващата експанзия в Европа.

Потенциално припокриване

Според подаденото уведомление, след евентуалната сделка може да се стигне до припокриване на дейностите на двете компании на българския пазар. Това засяга основно доставката на три ключови продуктови категории:

пакетирани кексчета и торти

сладки бисквити

вафли

Това са едни от най-конкурентните сегменти в масовия хранителен пазар, където присъствието на силни марки и широкото дистрибуционно покритие играят ключова роля.

Оценка на конкуренцията

В уведомлението до КЗК се посочва, че след реализиране на концентрацията групата на придобиващото дружество не би постигнала пазарна позиция, която да доведе до създаване или укрепване на господстващо положение.

По предварителна оценка не се очаква сделката да ограничи ефективната конкуренция нито на пазара на вафли, нито при бисквитите или пакетирани сладки изделия в България. С други думи, според страните по сделката, влиянието върху пазара би било неутрално.

Ускорена процедура и очакване за бързо решение

Заявено е искане Комисията да разгледа случая по ускорена процедура съгласно чл. 81, ал. 1 от Закона за защита на конкуренцията (ЗЗК). Целта е издаване на решение за безусловно одобрение, както и допускане на незабавно изпълнение на сделката.

Ако КЗК приеме аргументите на уведомителя, концентрацията може да бъде разрешена без допълнителни условия.

Възможност за становища от трети страни

Регулаторът напомня, че в процеса могат да се включат и трети заинтересовани лица. Съгласно закона, всяка страна има право да подаде становище или информация относно влиянието на сделката върху конкуренцията.

Срокът за подаване на такива становища е седем дни от публикуването на съобщението (19.05.2026 г.), като те трябва да бъдат подкрепени с доказателства.

Финално решение предстои

КЗК подчертава, че публикуваното съобщение не представлява окончателна позиция. Комисията ще се произнесе след извършване на пълна оценка на сделката и нейните ефекти върху пазара.

С това предстоящата концентрация между Valeo F4 Company Unlimited Company и Престиж-96 АД остава под наблюдението на регулатора, който ще реши дали тя ще получи зелена светлина без условия.