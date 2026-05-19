Какво се случва, когато някой не плаща такса вход с години?

Ако сте се чудели какво ще стане ако спрете да плащате таксата си за вход, отговорът е ясен – не ви чака нищо добро. Собствениците на имоти са длъжни да плащат такса „вход“ по Закона за управление на етажната собственост.

Ако не плащате такса „вход“ с години, етажната собственост може да образува досъдебно производство за принудително събиране на сумата.

Съществуват два метода – доброволен и принудителен

Преди да се започне съдебното производство се изпраща официална покана към човекът, който е забавил плащането. Най-добрият случай е тази покана да бъде изпратена и изготвена от адвокат, който е специалист в тази област. В поканата се посочва основанието, по силата на което съседът е длъжен да плати таксите към блока. Таксата трябва да се изплати в рамките на 14 дни от връчването на поканата.

Ако доброволно не платите таксите си, управителя е в правото си да инициира съдебно производство срещу вас. ЧСИ може да блокира банковите ви сметки, да наложи запор на движимо имущество и дори да обяви жилището на публична продан (възбрана и изнасяне на имота на търг).

Според Закона за задълженията и договорите (ЗЗД), давностният срок за периодични плащания (каквито са вноските за вход) е 3 години. Това означава, че ако съседът не е плащал 5 години, етажната собственост може да претендира по съдебен ред само за последните 36 месеца плюс лихвите.

Има ли хора, които могат да се освободят от тази такса?

В закона пише, че ако живущите отговарят на определени критерии могат да бъдат освободени. От такса за управление и поддръжка са освободени само деца до 6-годишна възраст и собственици/обитатели, които отсъстват от имота повече от 30 дни годишно (след предварително писмено уведомление до домоуправителя), като за тях се дължи половината от консумативните разходи.