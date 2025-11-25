Икономиката на Германия стагнира през третото тримесечие на 2025 г.

Държавните разходи са отбелязали увеличение от 1,7%, а крайните потребителски разходи – с 1,1%

Германската икономика отчете нулев растеж (0,0%) през третото тримесечие на 2025 г. спрямо предходното, когато БВП се понижи с 0,2%, показват окончателните, неревизирани данни на федералната статистическа служба Destatis, цитира БНР. Според институцията икономическата активност е била възпрепятствана основно от слабия износ, докато инвестициите в основен капитал са се покачили леко.

Рут Бранд, президент на Destatis, посочва, че основният капитал се е увеличил с 0,3% след спад от 1,1% през предишното тримесечие, като основният принос идва от оборудването и други съоръжения, където е отчетен ръст от 1,1%. Държавните разходи също са се засилили – покачване от 0,8% след 0,2% три месеца по-рано. В комбинация с положителния принос на складовите наличности тези фактори са помогнали да се компенсират слабостите в други сегменти.

В същото време частното потребление – ключов двигател на растежа – е намаляло с 0,3% след леко повишение от 0,1% през второто тримесечие. Нетната външна търговия също е повлияла негативно, като износът се е свил с 0,7% след предишен ръст от 0,3%, частично под въздействието на американските тарифи, докато вносът е останал без промяна (0,0% след спад от 0,2%).

По отрасли, понижението в производството (–0,9%) и строителството (–0,6%) е било компенсирано от ръст в търговията (+0,7%), информационните и комуникационните услуги (+0,8%), както и във финансовия и застрахователния сектор. Така различните направления в икономиката са се неутрализирали взаимно. На годишна база германският БВП е нараснал за трето поредно тримесечие през 2025 г., този път с 0,3%. Държавните разходи са отбелязали увеличение от 1,7%, а крайните потребителски разходи – с 1,1%, въпреки трудностите в отделни сектори.

Според Destatis около 46 милиона души са били заети в Германия през третото тримесечие, което представлява намаление с 23 000 спрямо същия период на 2024 г. Спадът в производството и строителството не е бил компенсиран от разширяването на заетостта в сектора на услугите, което също е оказало влияние върху общата икономическа картина.

INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN