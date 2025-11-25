BGN → EUR
= 0.511292 EUR
1 USD
1.69424 BGN
Петрол
61.99 $/барел
Bitcoin
$88,673.7
Последвайте ни
1 USD
1.69424 BGN
Петрол
61.99 $/барел
Bitcoin
$88,673.7
Свят Икономиката на Германия стагнира през третото тримесечие на 2025 г.

Икономиката на Германия стагнира през третото тримесечие на 2025 г.

bTV Бизнес екип

Държавните разходи са отбелязали увеличение от 1,7%, а крайните потребителски разходи – с 1,1%

Германската икономика отчете нулев растеж (0,0%) през третото тримесечие на 2025 г. спрямо предходното, когато БВП се понижи с 0,2%, показват окончателните, неревизирани данни на федералната статистическа служба Destatis, цитира БНР. Според институцията икономическата активност е била възпрепятствана основно от слабия износ, докато инвестициите в основен капитал са се покачили леко. 

Рут Бранд, президент на Destatis, посочва, че основният капитал се е увеличил с 0,3% след спад от 1,1% през предишното тримесечие, като основният принос идва от оборудването и други съоръжения, където е отчетен ръст от 1,1%. Държавните разходи също са се засилили покачване от 0,8% след 0,2% три месеца по-рано. В комбинация с положителния принос на складовите наличности тези фактори са помогнали да се компенсират слабостите в други сегменти.

В същото време частното потребление ключов двигател на растежа е намаляло с 0,3% след леко повишение от 0,1% през второто тримесечие. Нетната външна търговия също е повлияла негативно, като износът се е свил с 0,7% след предишен ръст от 0,3%, частично под въздействието на американските тарифи, докато вносът е останал без промяна (0,0% след спад от 0,2%).

Как младежката политика ще помогне на ЕС с икономическите проблеми от застаряването?

По отрасли, понижението в производството (–0,9%) и строителството (–0,6%) е било компенсирано от ръст в търговията (+0,7%), информационните и комуникационните услуги (+0,8%), както и във финансовия и застрахователния сектор. Така различните направления в икономиката са се неутрализирали взаимно. На годишна база германският БВП е нараснал за трето поредно тримесечие през 2025 г., този път с 0,3%. Държавните разходи са отбелязали увеличение от 1,7%, а крайните потребителски разходи с 1,1%, въпреки трудностите в отделни сектори.

Според Destatis около 46 милиона души са били заети в Германия през третото тримесечие, което представлява намаление с 23 000 спрямо същия период на 2024 г. Спадът в производството и строителството не е бил компенсиран от разширяването на заетостта в сектора на услугите, което също е оказало влияние върху общата икономическа картина.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM 

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Нашите автори

Николай Димов

Николай Димов

Защо Employer Branding-ът е по-скоро маркетинг, отколкото HR инструмент

Георги Караманев

Георги Караманев

Как „Българска наука“ привлече 29 милиона погледа?
Христо Ласков

Христо Ласков

Каква е цената на истината?
Калоян Кирилов

Калоян Кирилов

Защо малките бизнеси трудно намират кой да ги купи?
Вижте още автори
Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата