Икономическият растеж на Китай през 2025 г. е сред най-бавните от десетилетия насам

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.
Изкуствен интелект е помогнал за откриването на алпинист
Тялото на мъжа е намерено на над 3000 метра надморска височина
Китайските потребители са притеснени за състоянието на икономиката и високата безработица
Китайската икономика отбеляза един от най-бавните темпове на растеж за последните десетилетия през миналата година. Това показват официални данни на фона на усилията на властите да се справят с трайно ниското потребителско търсене и дълговата криза в сектора на недвижимите имоти.
Макар ръстът от 5% да съответства на годишната цел на Пекин – занижена стойност, която анализатори определят като политическа утеха за властите – наблюдатели предупредиха, че той се дължи главно на износа и прикрива слабото настроение на пазара.
В знак за предизвикателствата пред ръководството данните показват и значително забавяне през последното тримесечие на годината, когато икономиката е нараснала с 4,5%, в съответствие с очакванията, предаде АФП.
„Въздействието на промените във външната среда се задълбочи. Вътрешното противоречие между силно предлагане и слабо търсене е очевидно и все още има много стари проблеми и нови предизвикателства в икономическото развитие“, заяви Кан И, служител на Националната статистическа служба (NBS), предаде БГНЕС.
Въпреки че данните са в съответствие с целта на правителството от „около 5%“ – което позволява на официалните лица да обявят победа, китайските потребители остават притеснени за състоянието на икономиката и високата безработица.
Това е така, въпреки че властите облекчават фискалната политика и субсидират подмяната на домакински уреди в опит да стимулират разходите.
Политиките и мерките за стимулиране на потреблението ще продължат и през 2026 г., отбеляза Кан, включително схема за замяна на стари домакински уреди.
„Постепенното прилагане на политики за премахване на неразумни ограничения в сектора на потреблението ще подкрепи растежа на потреблението“, каза той.
Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM
Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK
Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN
Тялото на мъжа е намерено на над 3000 метра надморска височина
Какви са преспективите за 2026 г.?
Правят ли центровете сметките за ток по-скъпи?