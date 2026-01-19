Икономическият растеж на Китай през 2025 г. е сред най-бавните от десетилетия насам

Китайските потребители са притеснени за състоянието на икономиката и високата безработица

Китайската икономика отбеляза един от най-бавните темпове на растеж за последните десетилетия през миналата година. Това показват официални данни на фона на усилията на властите да се справят с трайно ниското потребителско търсене и дълговата криза в сектора на недвижимите имоти.

Макар ръстът от 5% да съответства на годишната цел на Пекин – занижена стойност, която анализатори определят като политическа утеха за властите – наблюдатели предупредиха, че той се дължи главно на износа и прикрива слабото настроение на пазара.

В знак за предизвикателствата пред ръководството данните показват и значително забавяне през последното тримесечие на годината, когато икономиката е нараснала с 4,5%, в съответствие с очакванията, предаде АФП.

„Въздействието на промените във външната среда се задълбочи. Вътрешното противоречие между силно предлагане и слабо търсене е очевидно и все още има много стари проблеми и нови предизвикателства в икономическото развитие“, заяви Кан И, служител на Националната статистическа служба (NBS), предаде БГНЕС.

Въпреки че данните са в съответствие с целта на правителството от „около 5%“ – което позволява на официалните лица да обявят победа, китайските потребители остават притеснени за състоянието на икономиката и високата безработица.

Това е така, въпреки че властите облекчават фискалната политика и субсидират подмяната на домакински уреди в опит да стимулират разходите.

Политиките и мерките за стимулиране на потреблението ще продължат и през 2026 г., отбеляза Кан, включително схема за замяна на стари домакински уреди.

„Постепенното прилагане на политики за премахване на неразумни ограничения в сектора на потреблението ще подкрепи растежа на потреблението“, каза той.

