На няколко часа от София с кола: Мнозина заменят морето с езерото, а можете да ядете и пиете за малко пари

На няколко часа от София с кола: Мнозина заменят морето с езерото, а можете да ядете и пиете за малко пари

bTV Бизнес екип

Ето какви са цените на това място

Много туристи избиратда релаксират на няколко часа път от България, а именно в Македония. Особено предпочитано е мястото Свети Стефан, заради плажовете, които наподобяват морето, а цените са достъпни.

Плажовете в тази част на крайбрежието, които се намират между Охрид и Свети Наум, са изключително популярни, защото предлагат шезлонги и чадъри под наем. Комплект плажни удобства струва около 400 денара или 12 лева. Паркинг се предлага на цена от 200 денара за целия ден, пише Kurir.

Непознатият езерен град, който е като Комо, но без тълпите

Освен това цените на храните и напитките са значително по-ниски, отколкото в морските дестинации:

Газирани напитки: около 3 лева
Еспресо: около 2 лева
Домашно кафе: 1,60 лева
Бира: от 3,50 лева
Бургер: 7,30 лева
Палачинки: 5,60 лева

На плажа е възможно да се наеме и оборудване за водни спортове, като водни колела.

Eксперти дават три съвета за планиране на бюджетна почивка в последния момент

Какво да посетите в Охрид?

Охрид е един от най-старите градове на Балканите и е в списъка на световното културно наследство на ЮНЕСКО от 1980 г. В допълнение към езерото, той предлага множество културни и исторически забележителности, които си струва да се посетят. Някои от тях са:

Църква „Свети Йоан Кейн“
Самуилова крепост
Манастир „Свети Наум“
Античен театър
Заливът на костите (Музей на брега)
Национален парк „Галичица“ - с панорамна площадка, която предлага невероятна гледка към Охридското и Преспанското езеро.

