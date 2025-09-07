На няколко часа от София с кола: Мнозина заменят морето с езерото, а можете да ядете и пиете за малко пари

Ето какви са цените на това място

Много туристи избиратда релаксират на няколко часа път от България, а именно в Македония. Особено предпочитано е мястото Свети Стефан, заради плажовете, които наподобяват морето, а цените са достъпни.

Плажовете в тази част на крайбрежието, които се намират между Охрид и Свети Наум, са изключително популярни, защото предлагат шезлонги и чадъри под наем. Комплект плажни удобства струва около 400 денара или 12 лева. Паркинг се предлага на цена от 200 денара за целия ден, пише Kurir.

Освен това цените на храните и напитките са значително по-ниски, отколкото в морските дестинации:

Газирани напитки: около 3 лева

Еспресо: около 2 лева

Домашно кафе: 1,60 лева

Бира: от 3,50 лева

Бургер: 7,30 лева

Палачинки: 5,60 лева

На плажа е възможно да се наеме и оборудване за водни спортове, като водни колела.

Какво да посетите в Охрид?

Охрид е един от най-старите градове на Балканите и е в списъка на световното културно наследство на ЮНЕСКО от 1980 г. В допълнение към езерото, той предлага множество културни и исторически забележителности, които си струва да се посетят. Някои от тях са:

Църква „Свети Йоан Кейн“

Самуилова крепост

Манастир „Свети Наум“

Античен театър

Заливът на костите (Музей на брега)

Национален парк „Галичица“ - с панорамна площадка, която предлага невероятна гледка към Охридското и Преспанското езеро.

