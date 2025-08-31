Непознатият езерен град, който е като Комо, но без тълпите

Градът е скрито бижу на този регион

На северния бряг на езерото Маджоре, където Италия се слива с Швейцария, животът е прекрасен. Небето е синьо, въздухът е чист, а темпото е толкова бавно, че е почти хоризонтално.

Скрито бижу на този регион е Аскона, слънчево селище с палми и площади, с пейзаж, също толкова спиращ дъха, колкото и в Комо, неговия лъскав италиански съсед .

Сгушен между алпийски върхове и блестяща вода, най-ниско разположеният град в Швейцария има криволичещи калдъръмени улички, цветни кафенета край езерото и субтропичен климат, който му придава истински средиземноморски привкус.

Но освен няколко пенсионери, облечени в ленени дрехи, този анклав в пастелни цветове остава до голяма степен недостъпен за туристи. Дори в разгара на сезона тук няма борба за шезлонги.

Аскона: новият Комо?

Снимка: Wikipedia

Градът няма жп гара, така че всеки без кола пристига в съседния Локарно. Оттам автобус или такси ще ви отведе покрай златните полета до Аскона за по-малко от 15 минути.

Ако посетите града в края на май, няма проблем да си намерите маса във всеки от ресторантите на брега. Фериботите са само наполовина пълни, а пешеходната алея е тиха, без да е сънлива.

Блестящи яхти се поклащат на нежни вълни, а моторници препускат през пристанището. Елегантно е, примамливо и няма чадър на екскурзовод.

На един час южно от границата в Комо картината е различна.

През последното десетилетие идиличният езерен град е погълнат от туризъм. Всяка година 1,4 милиона посетители се спускат по бляскавите му брегове, а огромният тълпите от тях предизвикаха призиви за туристически данък по венециански .

Трудно е да се определи колко хора посещават Аскона всяка година, но оценките сочат, че през най-натоварения летен период тя посещава едва 20 000 души.

Докато Комо се бори с туризма , Аскона е жадна за него - но той трябва да е правилният вид.

