Hyundai ще използва човекоподобни роботи във фабриките си

Hyundai посочиха, че планират да интегрират Atlas в цялата си глобална производствена мрежа

Автомобилният концерн Hyundai обяви, че от 2028 г. ще започне да внедрява човекоподобни роботи в своите производствени мощности, на фона на нарастващата конкуренция между големите компании в прилагането на подобни технологии. Южнокорейската компания представи хуманоидния робот Atlas, разработен от Boston Dynamics, по време на изложението за потребителска електроника CES в Лас Вегас в понеделник, предава ВВС.

Снимка: Reuters

От Hyundai посочиха, че планират да интегрират Atlas в цялата си глобална производствена мрежа, включително в завода в американския щат Джорджия. Това съоръжение привлече широко внимание през 2025 г., след като там бе проведена мащабна имиграционна акция. Междувременно и други компании, сред които Amazon, Tesla и китайският автомобилен производител BYD, вече са заявили намерения да използват хуманоидни роботи в дейността си.

Роботите Atlas ще поемат постепенно все повече задачи, уточняват от Hyundai. Компанията притежава мажоритарен дял в Boston Dynamics, известна и с робота Spot. Atlas е проектиран за универсална индустриална употреба, като целта е да работи съвместно с хора и самостоятелно да управлява машини.

От концерна подчертаха, че роботите ще намалят физическото натоварване на служителите, ще изпълняват потенциално опасни дейности и ще улеснят по-широкото навлизане на технологията в индустрията. Все още обаче не е ясно колко роботи ще бъдат внедрени първоначално и каква ще бъде стойността на проекта. Говорейки на CES, заместник-председателят на Hyundai Джехун Чанг призна опасенията, че автоматизацията може да застраши работни места. Той обаче подчерта, че хората ще продължат да играят ключова роля, включително в обучението на роботите и в други дейности, съобщава агенция „Ройтерс“.

Съобщението идва след като през 2025 г. Hyundai обяви инвестиция от над 20 млрд. долара в САЩ, с цел разширяване на автомобилното производство и развитие на технологии за автономно шофиране и изкуствен интелект. Един от ключовите обекти е заводът за батерии в Джорджия, управляван съвместно с LG, където през септември 2025 г. бяха арестувани стотици работници при имиграционна акция. Последвалите сцени предизвикаха силна реакция в Южна Корея, а по-късно САЩ и Южна Корея постигнаха споразумение за освобождаването на задържаните. Президентът Доналд Тръмп се разграничи от акцията, а изпълнителният директор на Hyundai Хосе Муньос заяви, че Белият дом се е извинил официално за случилото се.

