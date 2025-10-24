1 USD
1.68708 BGN
Петрол
65.71 $/барел
Bitcoin
$111,335.0
Свят Хотелите в САЩ губят стотици милиони заради затварянето на правителството

Хотелите в САЩ губят стотици милиони заради затварянето на правителството

bTV Бизнес екип

Икономическата несигурност води до анулиране на резервации

Оператори на хотели в САЩ обявиха, че губят милиони долари вследствие на спирането на федералното правителство, което се случи точно преди най-интензивния туристически сезон в годината. Американската асоциация по хотелиерство и настаняване (AHLA) посочи в прессъобщение, че това прекъсване вече е причинило загуби от около 650 милиона долара за хотелиерската индустрия и е имало опустошително въздействие“ върху туристическия сектор, пише Business Insider.

Снимка: iStock

Президентът и главен изпълнителен директор на AHLA, Росана Маета, заяви, че икономическата несигурност и намаляващото доверие на потребителите водят до анулиране на резервации и затрудняват планирането на бъдещи пътувания, особено в разгара на празничния сезон.

Какво се случи с петрола след като САЩ санкционира двете най-големи руски петролни компании?

Тя подчерта, че секторът е ключов за икономиката и апелира лидерите във Вашингтон да се обединят и да гласуват за бързо възобновяване на работата на правителството. 30 браншови организации в хотелиерството настояват за прекратяване на спирането. Подписалите представляват обекти в поне 28 щата и Пуерто Рико. 

Спирането на федералното правителство, което започна на 1 октомври, се превърна във второто най-дълго в историята на САЩ и има широкообхватни последствия. Засегнати са националните паркове, пощенската служба и дейностите на летищата. Хиляди федерални служители са пратени в неплатен отпуск, а други работят без заплащане. 

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

