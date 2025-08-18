Хотелите в Германия не могат да отворят без чуждестранните си работници

Как се подбират кандидатите за работа?

В германския сектор на хотелиерството и ресторантьорството липсата на кадри отдавна е ежедневие. Допитване на "Deutsche Presse-Agentur" до регионалните туристически организации показва, че все по-често празните позиции се запълват от чуждестранни служители. „Без тях туризмът в Долна Саксония нямаше да бъде толкова успешен“, заявяват от Министерството на икономиката в Хановер, предава Welt.

Според ведомството в Хановер делът на чуждестранните работници в гастрономията и хотелиерството е по-голям, отколкото в други отрасли. Независимо дали става дума за ресторант в провинцията или за голям хотел в града, персоналът от чужбина се превръща в незаменим ресурс.

„На фирмите не им трябват единствено сервитьори за летните месеци, а най-вече квалифицирани кадри като готвачи“, обяснява Керстин ван дер Тоорн, говорител по туризма в IHK Niedersachsen. По думите ѝ шансът дадена област да привлече хора от чужбина зависи от няколко фактора – съществуваща общност от същата националност, продължителност на туристическия сезон и типът на търсените услуги.

Наемането зависи от това дали кандидатите са граждани на ЕС. За хора от трети страни са необходими трудов договор, доказани езикови умения и призната квалификация. „Често процедурите са бавни, особено издаването на визи“, посочва ван дер Тоорн. Според нея цифровизирането на визовите заявки би облекчило бизнеса: „Имаше случаи, в които ресторант не можа да отвори за сезона, защото готвачът просто не пристигна навреме.“

Планината или морето – къде недостигът е по-остър?

В планинския район Харц чужденците имат нарастващо значение, тъй като германски кандидати се намират все по-трудно, съобщава местната туристическа асоциация. Проблемът е задържането на служителите за повече от един сезон – мнозина търсят работа в големите градове.

По северноморското крайбрежие чуждестранният персонал е вече „незаменим“, подчертава Агенцията по заетостта в Емден-Лер. Данните сочат, че делът на заетите чужденци в остфризското гостоприемство е скочил от около 23 % през 2014 г. на над 36 % през 2024 г.

На островите Балтрьом, Юист, Нордернай, Боркхум и Лангеог почти всеки втори служител в сектора е чужденец. Съставът обаче се различава: на Боркхум и Нордернай работят основно румънци, докато на Юист е формирана по-голяма полска група. На отделни места се срещат и работници от Украйна, Виетнам, Италия и Хърватия.

Долна Саксония подпомага бизнеса с цели за набиране на кадри от Мароко. В началото на годината беше подписано споразумение с региона Танжер за трудова миграция, което се отнася не само до туризма. Вече има първи марокански стажанти в хотелиерството.

