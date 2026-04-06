Еврокалкулатор

1 USD
1.1525 BGN
Хотелиери в Гърция се отказват от "ол инклузив"

Хотелиери в Гърция се отказват от "ол инклузив"

bTV Бизнес екип

Каква е причината

Гърция въведе нов план за контрол на хранителните отпадъци. Някои хотелиери се отказват от програмата "ол инклузив".

Министерството на околната среда на Гърция въвежда програма за управление на хранителните отпадъци в хотелите и заведенията за обществено хранене. Целта е да се намали количеството им с 30% до 2029 година и с 60% за следващите две години. За да се финансира тази система, хотелите ще плащат по 10 евроцента за всяка нощувка на турист, а ресторантите по 0,1% от годишния си оборот. Собствениците се задължават да вписват данните в дигитален регистър, а за нарушения се предвиждат високи глоби, съобщава БНР.

Собствениците на хотели коментираха, че ще преосмислят или директно ще прекратят да предлагат на гостите си програмата "ол инклузив". Засега се коментира, че тези нови изисквания няма да повлияят върху цената на услугата.

Министерството на околната среда припомня, че в страната вече действа програма за отделно събиране на биоотпадъци на хотели с над 100 легла, както и на ресторантите

Приоритет на програмата остава даряването на годната храна, а всичко останало да се преработи в биодизел или фуражи.

