Хобито, което струва на младите мъже хиляди долари

„Залагах по 2000 долара на всяка игра и загубих всяка една“

Национално проучване сред регистрираните избиратели в САЩ, проведено от университета Fairleigh Dickinson, установява, че една четвърт от мъжете под 30 години залагат на спорт онлайн, а 10% от мъжете на възраст 18-30 години имат проблем с хазарта, в сравнение с едва 3% от общото население, съобщава CNN.

В това проучване 68% от хората, които са залагали на спорт онлайн, са съобщили за поне едно хазартно поведение, което се счита за вредно, като например вземане на пари назаем за хазарт или твърдение, че хазартът е причинил финансови или емоционални проблеми.

„Тревожна лудост“

CNN разказва историята на Итън, който осъзнава, че има проблем с хазара.

„Залагах по 2000 долара на всяка игра и загубих всяка една“, казва той.

Итън изпада в „тревожна лудост“. На следващия ден той прави рисков залог от 10 000 долара на мач на Чикаго Беърс и се опита да скрие парализиращия страх от приятелката си. Итън успява да спечели 20 000 долара. Той е облекчен и е готов да залага отново. През следващите няколко месеца следват възходи и падения, победи и загуби.

Постепенно той осъзнава, че дори не може да се наслади на победите сред цялата тази тревожност.

Променяща се индустрия

Преди двадесет години думата „хазарт“ напомняше за слот машини в Лас Вегас и покер маси в Атлантик Сити: предимно възрастни хора и може би от време на време моминско парти, играещи на живо.

Сега онлайн хазартът и спортните залози значително разшириха това определение. Въпреки че казината все още представляват по-голямата част от печалбите на хазартната индустрия, спортните залози се разрастват бързо: приходите в този сектор достигнаха 13,7 милиарда долара през 2024 г. , което е 25% увеличение само за година, според Американската асоциация по хазарта.

Проучването на Fairleigh Dickinson показа, че онлайн спортните залози са концентрирани сред младите мъже: Само 10% от анкетираните избиратели са залагали на спорт или състезания онлайн през последната година. Но за мъжете под 45 години тази цифра скача до 26%.

За някои от тези млади мъже, по-широките икономически тенденции влизат в действие.

Залаганията им се превръщат в пристрастяване, отчасти защото смятат, че не могат да си купят жилища или да изплатят студентски заеми с настоящите си заплати.

