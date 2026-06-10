Хакери откраднаха данните на десетки хиляди туристи в Хърватия

Ето как е работила схемата

Агенцията за защита на личните данни на Хърватия потвърди, че личните данни на десетки хиляди туристи, резервирали настаняване в хърватски хотели, са били откраднати. Става въпрос за инцидент със сигурността в компанията PHOBS, хърватска компания, специализирана в управлението на резервации и разпределението на капацитета за настаняване в множество хърватски хотели.

Споменатата компания изпрати пример за съобщение, което някои потребители са получили чрез WhatsApp. Напомня се на гражданите, че компаниите не искат от гостите да предоставят пароли или информация за платежни карти чрез подобни съобщения. Те също така заявяват, че незабавно са предприели всички необходими мерки за защита на системата.

„Финансовите данни на клиентите не са били включени в това събитие. Анализът до момента установи, че инцидентът не е резултат от компрометиране на базата данни или неоторизирано проникване в системната инфраструктура. Случаят е докладван на Агенцията за защита на личните данни (AZOP). Експерти предприемат всички стъпки в съответствие с разпоредбите и ние активно сътрудничим с всички съответни участници, за да определим напълно обстоятелствата на събитието и да осигурим подходящо третиране на всички участващи страни“, обявиха от компанията.

„Това е и въпрос на конкурентоспособност на хърватския туризъм, защото без сигурност на данните няма туризъм“, посочва сръбският Петър Вушкович, експерт по защита на личните данни.

Той обяснява, че измамниците са се опитали да реализират финансови печалби въз основа на данните за резервацията.

„Във фишинг съобщенията хакерите са поискали финансови данни, CVC номер, номер на карта и други подобни, представяйки се за хотел. Така че някой е използвал данните за резервацията, за да извърши измама“, казва Вушкович.

„Този ​​инцидент потвърждава, че защитата на данните е не само регулаторен въпрос, но и въпрос на доверие на гостите, т.е. конкурентоспособност в туризма. Без защита на данните няма конкурентоспособност в туризма. Подобни инциденти показват колко уязвими са туристическите обекти чрез техните обработващи данни, т.е. компаниите, които предоставят резервационни системи на хотели и други туристически обекти. Техният риск е и риск на хотела“, каза експертът, цитиран от Kurir.rs.

Той обясни, че в такива случаи Агенцията за защита на личните данни изисква договори, както и информация за приложените технически и организационни мерки за защита.

„Инцидент със сигурността трябва да бъде докладван в рамките на 72 часа, последвано от разследване. Добрата новина е, че не са били компрометирани финансови данни (номера на карти, CVC кодове), а само данни за резервацията (собствено и фамилно име на госта, номер на мобилен телефон, дата на пристигане). Данните за резервацията се използват за фишинг измами, така че гостите са получавали съобщения с връзки за въвеждане на данни от картата. Съществува сериозен риск от измама и финансови щети", смята експертът.

Дори ако гостите не са получавали фишинг съобщения чрез WhatsApp, данните им биха могли да попаднат в тъмната мрежа. Хотелите са имали задължението да уведомяват гостите за инцидент със сигурността и да намалят възможността за измама. Това трябва да се направи от длъжностното лице по защита на данните на хотела.

Вушкович също така посочва, че много туристически обекти все още не спазват достатъчно разпоредбите за защита на данните.

Най-голямата опасност е потребителите да повярват на съобщението и да предоставят информацията за картата си, след което може да останат без пари. Друг риск е основните им данни да попаднат в тъмната мрежа. Това означава, че някой друг може да ги използва за нови фишинг съобщения или други измами, които могат да се появят дори след дълъг период от време.