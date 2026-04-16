Гражданите на тази страна ще получават безплатен ток, ако перат и мият съдове през уикенда

През последните години излишъкът от електроенергия става все по-често явление в страната

Британците може да получават безплатно или значително по-евтино електричество, ако перат, мият съдове или зареждат електромобилите си през уикенда, предаде Independen.

Новата схема, представена от Националния оператор на енергийната система (Neso), цели да насърчи хората да използват повече електроенергия в моментите, когато има излишък — най-често през почивните дни, празниците или при топло време.

Идеята е проста: когато производството на електричество е по-високо от търсенето, вместо енергията да се губи, тя да бъде използвана от домакинствата. Хората със смарт електромери ще могат да получават отстъпки или дори безплатен ток, ако включват уредите си в точно определени часове.

Сред насърчаваните дейности са пране, миене на съдове и зареждане на електрически автомобили. Всичко това ще става чрез доставчиците на енергия или специални приложения.

Според Neso мярката ще помогне за балансиране на електроенергийната система и ще подобри енергийната сигурност.

В последните години излишъкът от електроенергия става все по-често явление заради ръста на слънчевите и вятърните мощности. Само през 2025 г. Великобритания е похарчила близо 1,5 милиарда паунда за неизползвана вятърна енергия.

Експерти посочват, че в същото време все повече домакинства инвестират в соларни панели и термопомпи, за да намалят сметките си за ток. Това променя начина, по който се използва електроенергията в страната.

Въпреки новите мерки, предупрежденията са, че цените на електроенергията могат да останат високи още години. Според британски депутати пълният ефект от енергийната криза може да се усеща поне до 2027–2028 г.

