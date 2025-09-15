Цените на кафето с рекорден ръст: Колко струва чаша кафе днес?

Една от причините за това поскъпване са митата на президента Доналд Тръмп

Любителите на кафето изпитват истинска емоция още преди първата глътка от любимата си напитка. През август цените на кафето на дребно в Съединените щати отбелязаха ръст от близо 21% спрямо същия месец миналата година. Това е най-сериозното годишно увеличение от октомври 1997 г. насам, сочат последните данни от индекса на потребителските цени, публикуван в четвъртък. Само за един месец кафето е поскъпнало с 4%, което е най-голямото месечно повишение за последните 14 години, предава CNN.

Снимка: Canva

Част от причините за това поскъпване се коренят в тарифната политика по времето на президента Доналд Тръмп. САЩ са най-големият вносител на кафе в световен мащаб и зависят почти изцяло от внос, тъй като на територията на страната има много малко региони, където кафето може да се отглежда. Според Националната асоциация за кафе, 99% от кафето, което американците консумират, е внесено.

Една от най-силно засегнатите страни е Бразилия – водещ доставчик на кафе за американския пазар, сочат данни на Министерството на земеделието на САЩ. Вносът от Бразилия подлежи на мито от 50%, налагани от страната върху стоки от чужбина. Главният икономист на KPMG, Даян Суонк, прогнозира, че цените на кафето ще преминат историческите си върхове, тъй като пълното въздействие на 50-процентните мита върху бразилския внос ще започне да се усеща по рафтовете в магазините. И други големи производители на кафе, като Колумбия – вторият по обем износител, са засегнати с мито от 10%, докато Виетнам, който е на трето място, е обложен с 20%.

Докато някои големи брандове и по-малки кафенета се опитват да поемат част от увеличените разходи, изглежда, че потребителите ще усетят покачването все по-силно. Собственикът на марката Folgers предупреди по време на последното си обявяване на финансови резултати, че ще повиши цените на своите продукти за трети път тази зима. Повишенията започнаха още през май, последвани от ново увеличение през август. Местната верига в Ню Орлиънс също е предприела действия и към всяка поръчка се добавя допълнителна такса от 4%, за да се компенсира скокът в цените.

Как това влияе на Европа и цените в България?

Европа вече усеща ефектите от скока в цените на кафето. В ЕС средната стойност на кафе, чай и какао се е покачила с около 5,26% от началото на 2025 спрямо предходната година, според данни на Тradingpedia. В някои държави увеличението е значително по-голямо — например във Финландия над 25%, в България около 13%. С оглед на търговските мита, цената на стандартна чаша кафе ще е с 20‑30% по‑висока от сегашната. Това означава, че ако днес чаша кафе струва например 2‑3 евро в голям западноевропейски град, тя ще остугне 2,5 до 3,5 евро.

INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN