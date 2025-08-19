Голяма платформа за музика отваря офис близо до България

Това ще се случи през следващата година

Световната платформа и лидер в разпространението на музика Spotify ще отвори свой офис в Истанбул през 2026 г. Това стана ясно след среща на министъра на културата и туризма на Турция Мехмет Нури Ерсой с представители на компанията, съобщиха от пресцентъра на Министерството на културата и туризма.

Според министър Ерсой на срещата са взети решения за предприемане на важни стъпки, а с разкриването на офис в Истанбул ще бъде запълнена важна липса.

„В най-кратки срокове ще поставим основите на напредъка по отношение на това музикалната екосистема в страната ни да получава от Spotify подкрепата, която заслужава“, заяви министърът на културата и туризма.

Срещата между представителите на музикалната платформа и държавната институция се осъществява след като в началото на юли стана ясно, че Комисията за защита на конкуренцията разследва Spotify за влиянието на ценовите политики на платформата върху музикалния сектор и справедливото разпределяне на възнагражденията.

След нея министърът на културата коментира и успехите на турската музика.

„Световният успех на турските артисти бележи нов рекорд, като през 2024 г. техните музикални произведения са достигнали до 2,8 млн. нови слушатели. Повечето от половината отчисления за авторски права вече идват от слушатели, които са извън Турция. Вярвам, че това съвместно сътрудничество ще даде по-силна подкрепа и на жените и младите ни изпълнители“, заяви Ерсой и увери, че Министерството ще продължи да работи с екипа на Spotify, за да може светът да опознае богатото музикално наследство на Турция.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN