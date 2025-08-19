1 USD
1.67552 BGN
Петрол
65.34 $/барел
Bitcoin
$115,693.0
Последвайте ни
1 USD
1.67552 BGN
Петрол
65.34 $/барел
Bitcoin
$115,693.0
БГ Бизнес Над 120 000 млади българи са обект на принудително изпълнение заради неизплатени бързи кредити

Над 120 000 млади българи са обект на принудително изпълнение заради неизплатени бързи кредити

bTV Бизнес екип

Те са на възраст между 18 и 30 години

Все повече млади хора в България се поддават на лесния достъп до бързи кредити, водени от липсата на финансов опит, желанието за моментно удоволствие и влиянието на социалните мрежи.

Това коментира пред БНР частният съдебен изпълнител Станимира Данова. Тя допълни, че е необходимо за финансова грамотност да се говори още в училище.

Чрез бюрото по труда се предлага работно място със заплата от 13 000 лева

По данни на съсловната организация над 120 хиляди души на възраст между 18 и 30 години у нас са обект на принудително изпълнение заради непогасени кредити. 

Основният проблем е, че много от младите не осъзнават реалната цена на кредита – към главницата се добавят такси, застраховки и разходи, които понякога удвояват сумата, посочи Данова. 

Колко процента от трансакциите в света се извършват в евро?

Тя даде пример с реален кредит от 1000 лв., чиято крайна стойност може да достигне до над 1600 лв. След неплащане следват съдебни дела, запори на сметки и допълнителни такси за адвокати и съдебни изпълнители, а всичко е за сметка на длъжника. 

Добрата новина е, че напоследък се наблюдава тенденция към по-отговорно поведение сред младите. Няма нищо лошо в това да теглиш кредит – важно е да го правиш разумно и информирано, обобщи Станимира Данова и призова за лична отговорност вместо пълна зависимост от държавна регулация. 

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM 

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Нашите автори

Николай Димов

Николай Димов

Защо Employer Branding-ът е по-скоро маркетинг, отколкото HR инструмент

Георги Караманев

Георги Караманев

Как „Българска наука“ привлече 29 милиона погледа?
Христо Ласков

Христо Ласков

Каква е цената на истината?
Калоян Кирилов

Калоян Кирилов

Защо малките бизнеси трудно намират кой да ги купи?
Вижте още автори
Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата